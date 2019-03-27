Два Тимошенко на одни выборы: мина под результаты первого тура

В последние недели большая часть общественных дебатов в Украине проходит вокруг желаемых или нежеланных результатов президентских выборов в марте-апреле и их дальнейших последствий. Первоочередная и принципиальная проблема предстоящих двух туров общенационального голосования, а именно их успешное проведение как таковых, внимания получает меньше. И это несмотря на то, что появился маловероятный, но всё же вообразимый сценарий, который может нарушить политическую и даже общую общественную стабильность в Украине.

Может случиться так, что действующий президент Петр Порошенко выйдет 31 марта во второй тур в результате очевидной для всех манипуляции. Два явно «технических» кандидата в президенты были зарегистрированы и затем внесены в длинный список первого тура выборов - Юрий Тимошенко и Юлия Литвиненко. Эти два политических деятеля не имеют четких публичных профилей, предвыборных кампаний или политических партий. Очевидная функция их выдвижения состоит в том, чтобы запутать своими именами избирателей и забрать как можно больше голосов у главного конкурента Порошенко – Юлии Тимошенко.

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Недавние опросы общественного мнения показывают, что Порошенко и Тимошенко имеют приблизительно равные шансы на второе место в первом туре и, следовательно, на возможность принять участие во втором туре 21 апреля. Не очень вероятным, но всё же возможным катастрофическим исходом первого тура будет результат, при котором разница между вторым местом Порошенко и третьим местом Юлии Тимошенко будет примерно такой же или даже меньшей, чем сумма голосов, полученных Юрием Тимошенко или/и Юлией Литвиненко. Поддержка этих двух кандидатов, измеренная в опросах общественного мнения перед выборами, настолько незначительна, что их имена обычно вообще не упоминаются. Таким образом будет очевидно, что их возможный более высокий процент на выборах является результатом манипуляции для оттягивания голосов избирателей, которые спутают их имена с именем Юлии Тимошенко.

Это создаст опасную ситуацию, в которой миллионы сторонников Юлии Тимошенко могут почувствовать себя обманутыми. При таком пока маловероятном, но не полностью исключаемом сценарии, тысячи, если не десятки или даже сотни тысяч разочарованных избирателей Тимошенко могут выйти на улицы и потребовать отмены манипулированного голосования. Если власти не смогут или не захотят адекватно отреагировать на такой вызов, радикализированные демонстранты могут попытаться саботировать проведение второго тура выборов или даже начать применять огнестрельное оружие при столкновениях с полицией. Само собой разумеется, что любая такая внутренняя нестабильность будет должным образом и в полной мере использована Россией и ее агентами в Украине.

Даже если власти соответственно приготовятся к такому сценарию и эскалацию в апреле удастся предотвратить, эта история, скорее всего, не закончиться после второго тура. Окончательные результаты выборов и будущее президентство или Петра Порошенко, или Владимира Зеленского пострадают от нанесенного их демократической легитимности ущерба. Президент, избранный в результате процесса, запятнанного грязными и очевидными для всех манипуляциями, будет постоянно сталкиваться с вопросами о моральной обоснованности, политической оправданности и юридической легальности своего правления.

Украинские и иностранные правительственные и неправительственные организации должны уже сегодня обсудить, как они будут себя вести, если 1 апреля 2019 года сложится подобная ситуация. Западным посольствам следует заранее разработать стратегии давления на украинскую власть для восстановления надлежащего демократического процесса в Украине в том случае, если на результат выборов окажет влияние явная манипуляция или обман избирателей. Например, могла бы быть проведена быстрая кризисная встреча между представителями правительства, политических партий, компетентных НПО, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и заинтересованных западных представителей, чтобы рассмотреть различные пути выхода из возможного тупика. Ставки и риски такого сценария слишком высоки, чтобы остаться к нему неподготовленными.

Специально для LIGA.net