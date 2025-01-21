Подтвердились ключевые, важные для нас, позиции лидера США

Американцы будут жить лучше, а все остальные – хуже.

Это краткий пересказ инаугурационной речи Трампа. Хотя само утверждение сомнительно, так как американцам теперь придется втянуться в сложное внутриполитическое противостояние. Которое, как оказалось, не закончилось с выборами, а только началось.

Американское общество очень не любит единогласного "одобрямс", но очень ценит защиту свобод и право на собственное мнение – на этом веками строилась вся их политическая культура, сломать которую будет непросто. Даже Трампу. Поэтому в ближайшие месяцы политика так или иначе коснется каждого американца.

Хороших новостей для Украины две. Первая – это то, что имидж геополитического мачо будет заставлять Трампа демонстрировать силу, в том числе – Путину.

Поэтому прямой сдачи украинских интересов не будет. Но будут сложные и многоуровневые переговоры о "мире" в Украине, которые, возможно, даже завершатся стратегической паузой (не путать с окончанием) в войне.

Вторая новость – это твердое убеждение Трампа, что США должны залить мир своими энергоресурсами. Это серьезная история, способная прогрызть до дыр шланги российской бензоколонки.

Остальное из сказанного Трампом о мире – это анонс пока что управляемого хаоса. Ключевое слово здесь "управляемого". А, возможно, еще ключевое слово здесь "пока".

Потому что никакого представления о том, как будут выстраиваться отношения в трамповском мире с ЕС, НАТО, Китаем или другими важными игроками, в Белом доме пока нет.

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Конечно, многие (но не все) яркие международные анонсы развеются как пыль. Но шоу и потрясения будут значительными. И поскольку речь идет о крупнейшей мировой державе – США, – спрятаться от этого будет невозможно. Даже, как доказывает Маск, в далеком космосе.

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