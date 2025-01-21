Підтвердились ключові, важливі для нас, позиції лідера США

Американці житимуть краще, а всі інші – гірше.

Це короткий виклад інавгураційної промови Трампа. Хоча саме твердження сумнівне, оскільки американцям зараз доведеться втягнутися у складне внутрішньополітичне протистояння. Яке, як виявилося, з виборами не закінчилося, а тільки розпочалося.

Американське суспільство дуже не любить одностайного "одобрямс", але дуже любить обстоювати свободи та право на власну думку – на цьому століттями побудована вся їхня політична культура, зламати яку буде непросто. Навіть Трампу. Тому у найближчі місяці політика таки поцікавиться кожним американцем.

Хороших новин для України дві. Перша це те, що імідж геополітичного мачо змушуватиме Трампа показувати силу, зокрема – Путіну.

Тому прямої здачі українських інтересів не буде. Але будуть складні і багатоповерхові перемовини про "мир" в Україні, які, можливо, навіть завершаться стратегічною паузою (не плутати із завершенням) у війні.

Друга новина – це тверде переконання Трампа, що США мають залити світ своїми енергоносіями. Це серйозна історія, здатна прогризти до дірок шланги російської бензоколонки.

Решта зі сказаного Трампом про світ – це анонс поки що керованого хаосу. Ключове слово тут "керованого". А, можливо, ще ключове слово тут "поки".

Бо жодного уявлення про те, як будуть вибудовані відносини у трампівському світі із ЄС, НАТО, Китаєм чи іншими важливими гравцями, у Білому Домі поки немає.

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Звісно, багато (але не всі) яскравих міжнародних анонсів розсиплються як пил. Але шоу і потрясіння будуть добрячі. І оскільки йдеться про найбільшу світову потугу – США, – то сховатися від цього буде нікуди. Навіть, як доводить Маск, у далекому космосі.

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