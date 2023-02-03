2 февраля на сайте Украинской правды появилась новость, что у и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева есть якобы российский паспорт. 3 февраля стало известно, что информация о российском паспорте Лиева не получила подтверждения и не соответствует действительности. Журналисты УП успели опубликовать этот фейк, но теперь держат оборону и на новостной ленте висит новость "Иван Иванович отрицает, что ест детей".

Первое. Не удастся построить институт репутации в стране, если в это правило мы закладываем исключения. Медиа – это тоже власть (над чужой репутацией, как минимум), и у нас есть не только права. Извинения – это прерогатива сильных. Ответственность – это прерогатива взрослых. Уж коли систему характеризует не ошибка, а реакция на нее, то пока что "Хьюстон, у нас проблемы".

Второе. Страна травмирована войной. Мы и раньше не были обществом сложных решений, а теперь тем более. Люди хотят крови и чем дальше они от фронта – тем легче спровоцировать охоту на ведьм. Когда страна обильно полита бензином – играться лучше огнетушителем, а не спичками.

Третье. Дьявол начинается с пены на губах ангела. Иногда случается ситуация, когда личный мотив начинает сливаться с общественным. Бывает, что он его заменяет. Но если ты борешься лишь за то, чтобы не проиграть, то не называй это борьбой за общее дело.

Четвертое. В одном из фантастических романов пилотам самолетов запрещалось играть в симуляторы. Потому что симулятор дарил иллюзию, будто любую ошибку можно переиграть.

Так вот. Мы играем на максимальной сложности, без возможности сохранения и с запредельной ценой ошибки. Но порой возникает ощущение, что по соседству люди разбирают боевые снаряды на металлолом. "Тридцать лет так делаем, и ничего".

В нашей ситуации в случае ошибки о ней попросту некому будет рассказать.

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