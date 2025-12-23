Мнение
"Эффект домино" для власти РФ: как удары по тылу парализуют инициативу силовых структур
Виктор Ягун
генерал-майор СБУ, бывший заместитель главы СБУ
События начала года, в частности гибель высокопоставленного офицера Генерального штаба ВС РФ в Москве, снова привлекли внимание к теме безопасности российского тыла.
Однако важнее отдельных инцидентов более широкий вопрос: свидетельствует ли серия подобных событий об изменении характера войны – в частности, о росте системного давления на управленческий уровень российской армии?
Открывай этот материал с LIGA PRO — лови праздничное предложение
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)