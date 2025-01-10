Экономические проблемы России дают Трампу рычаг в переговорах. Но воспользуется ли он им?
Российская экономика переживает значительные трудности из-за последствий войны в Украине. Это дает новоизбранному президенту США Дональду Трампу важный инструмент в переговорах о прекращении войны — через более агрессивные санкции и энергетическую политику.
Вопрос в том, будет ли новая администрация США готова применить этот прессинг, или Трамп слишком будет стремиться к дружбе с Москвой как способу изолировать Пекин.
Самое яркое свидетельство экономических трудностей, с которыми сталкивается Москва, — тот факт, что российский центральный банк в настоящее время проводит, вероятно, самую жесткую монетарную политику в мире.
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