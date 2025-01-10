Економічні проблеми Росії дають Трампу важіль у переговорах з Путіним. Але чи скористається він ним?
Девід Лубін
старший науковий співробітник, Chatham House
Російська економіка переживає значні труднощі через наслідки війни в Україні. Це надає новообраному президенту США Дональду Трампу важливий інструмент у переговорах щодо припинення війни — через агресивніші санкції та енергетичну політику.
Питання полягає в тім, чи буде нова адміністрація США готова застосувати цей тиск, чи Трамп занадто прагнутиме до дружби з Москвою як способу ізолювати Пекін.
Найчіткішим свідченням економічних труднощів, з якими стикається Москва, є те, що російський центральний банк наразі реалізує, ймовірно, найжорсткішу монетарну політику у світі.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net