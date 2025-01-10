Російська економіка переживає значні труднощі через наслідки війни в Україні. Це надає новообраному президенту США Дональду Трампу важливий інструмент у переговорах щодо припинення війни — через агресивніші санкції та енергетичну політику.

Питання полягає в тім, чи буде нова адміністрація США готова застосувати цей тиск, чи Трамп занадто прагнутиме до дружби з Москвою як способу ізолювати Пекін.

Найчіткішим свідченням економічних труднощів, з якими стикається Москва, є те, що російський центральний банк наразі реалізує, ймовірно, найжорсткішу монетарну політику у світі.