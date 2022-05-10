Экстрадиция Шария: ждать ли пророссийского блоггера в Украине? Это будет сложная задача

5 мая из Испании пришла очень интересная новость — местными правоохранительными органами по ходатайству украинской стороны был арестован пророссийский блогер Анатолий Шарий. Он был доставлен в суд с целью дальнейшей экстрадиции по подозрению в государственной измене.

Первоначальный оптимизм по выдаче этого одиозного персонажа на родную землю постепенно начал угасать сначала после заявлений от генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Она просила воздержаться от агрессивных комментариев, чтобы не дать повода для политической мотивированности привлечения к ответственности. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович вообще заявил, что процесс экстрадиции Шария может затянуться на несколько лет.

Итак, смотря на то, как складывается ситуация, после его задержания возникает много вопросов. Что будет дальше с Анатолием Шарием, когда его ждать в Украине и ждать ли вообще?

Как в целом устроена процедура экстрадиции, потому что кроме господина Шария существует много деятелей разного масштаба, которые сейчас скрываются за границей и ждут решения их судьбы.

Что такое экстрадиция

Экстрадиция – это выдача государством лица, которое подозревается или обвиняется в совершении уголовного правонарушения для дальнейшего судебного разбирательства или для отбывания наказания в другую страну. Наиболее распространенная эта процедура используется для возвращения беглеца на Родину для привлечения к ответственности за совершенное уголовное преступление.

В случае с Анатолием Шарием Украина обвиняет его в государственной измене и разжигании межнациональной розни.

Предварительно ожидается, что Испания выдаст его Украине на основании Европейской конвенции о правовой помощи, однако перед этим должно состояться судебное разбирательство по вопросу экстрадиции.

Условия выдачи

Выдача правонарушителей осуществляется в связи с правонарушениями, наказуемыми по законам одной/обеих сторон лишением свободы или согласно постановлению о содержании под стражей на максимальный срок не менее одного года.

В нашем случае речь идет сразу о двух обвинениях, и оба они, так или иначе, присутствуют в испанском законодательстве, то есть первое условие для выдачи очевидно присутствует.

Наибольшим препятствием, которое замедлит или исключит возможность экстрадиции является положение ст. 3 упомянутой ранее Конвенции – "Выдача не производится, если правонарушение, в связи с которым она запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной как политическое правонарушение или правонарушение, связанное с политическим правонарушением.".

Необходимо доказать в испанском суде, что деятельность Шария действительно была направлена во вред государственному суверенитету Украины. Что он сознательно перешел на сторону врага и преследование не связано с его политическими взглядами.

Необходимо доказать факт, что Шарием действительно были совершены действия, а не только критика власти и использование пророссийских нарративов в своих блогах в соцсетях.

Такое же правило применяется, если правонарушителя преследуют или хотят наказать из-за его расы, религии, национальной принадлежности или политических убеждений. Ради успешной экстрадиции в Украину у испанского суда не должно быть никакого сомнения, что Шарий сознательно действовал в пользу агрессора и разжигал межнациональную рознь, а все действия украинской власти не являются политическим преследованием.

Также испанский суд может обратить внимание на случаи избиения активистами членов т.н. "Партии Шария" и определить это как непосредственную угрозу самому Шарию на территории Украины.

В совокупности эти факторы могут также сделать невозможным процедуру привлечения Шария к ответственности на территории Украины. Украинская сторона должна доказать, что Шария ждет исключительно справедливое судебное разбирательство с обязательным соблюдением всех предусмотренных законом правил его личной "телесной неприкосновенности".

Как все завершится

Скорее всего, юристами Шария в солнечной Испании уже предпринимается все возможное, чтобы убедить суд в наличии политического мотива и угрозы личной безопасности.

Состав преступления, инкриминированный Шарию, тесно связан именно с политической природой его деятельности. Последующие заявления представителей власти, введенные санкции могут только вызвать у испанского суда больше вопросов о наличии политического мотива.

Как же должны сложиться звезды, чтобы он все-таки попал в украинский суд?

Очень важно доказать отсутствие политической составляющей в действиях украинской власти. Украинская сторона должна иметь значительную доказательную базу, прямо указывающую на связь Шария и, например, Службы внешней разведки России.

Следует подтвердить, что в определенный момент он сознательно решил перейти на сторону оккупантов.

Задача для представителей Украины представляется крайне сложной.

Но при должном уровне подготовки всех предусмотренных законодательством документов и соответствующем уровне аргументации и доказательств данная правоохранительная операция может быть успешной.

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