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Эрдоган – не кот Леопольд. У предложения стать посредником между РФ и нами конкретная цель

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Эрдоган – не кот Леопольд. У предложения стать посредником между РФ и нами конкретная цель

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
30.11.2021, 16:18

Что скрывается под желанием президента Турции Реджепа Эрдогана стать посредником между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Эрдоган включается в большую игру вокруг Украины. Его предложение стать посредником между Киевом и Москвой – четкий сигнал Кремлю о том, что Турция больше не будет спокойно наблюдать за возможным изменением баланса сил в Черном море.

Заявление турецкого президента совпало с активизацией Великобритании, которая перебрасывает сотни единиц военной техники на новую базу НАТО вблизи немецкого Падеборна и посылает сигналы о готовности направить свой спецназ в Украину.

И это совпадение не удивительно, если учесть, что Лондон и Анкара являются особыми партнерами, а одно из традиционных направлений британской политики — всестороннее усиление и поддержка Турции в Черноморском регионе. Британия стремится превратить Турцию в ключевого игрока в этом регионе для сдерживания и вытеснения отсюда России, и в последнее время эти связи только окрепли.

Достаточно вспомнить, что Великобритания после выхода из ЕС согласилась подписать с Турцией соглашение о зоне свободной торговли, а бывший британский посол в Турции Ричард Мур, также считающийся личным другом Эрдогана, возглавил британскую разведку Ми-6.

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В Кремле отлично знают о существовании неформального альянса Великобритании, Турции и Украины для сдерживания России в Черном море и Восточной Европе. Но впервые Эрдоган позволил себе прямо вмешаться и сделать политическое заявление, в котором он поставил себя выше президента России Владимира Путина, так как выразил готовность судить его действия в качестве арбитра.

Конечно, у Москвы нет никаких сомнений в том, кого поддержит Эрдоган, к тому активно приобщившийся к Крымской платформе. Поэтому спикер Кремля Дмитрий Песков поспешил отказаться от предложения Эрдогана под предлогом того, что РФ якобы не является стороной конфликта.

Но отказ Кремля в этом случае не имеет никакого значения, ведь Эрдоган скорее всего и не рассчитывал на положительный ответ. Не настолько он наивный человек. И менее всего он похож на доброго кота Леопольда , стремящегося всех примирить. Напротив, его решительная внешняя политика в последние годы была направлена исключительно на распространение влияния Турции по всему региону, восстановление статуса "главной мусульманской страны", которой была Османская империя.

И теперь после публичного отказа Кремля от посреднических услуг Эрдогана турецкий президент получил возможность утверждать, что Россия не заинтересована в мирном процессе и начать собственную игру.

Поэтому цель этого заявления Эрдогана — объявить свои претензии на активное участие в процессе урегулирования кризиса безопасности в Черноморском регионе. Теперь он может постепенно усиливать риторику и действия в этом направлении, делая их все более активными и жесткими по отношению к России.

Эрдоган двигается медленно, осторожно и рассудительно, но неумолимо к своей цели — вытеснению России из Черноморского региона, опираясь на поддержку Великобритании и при активном участии Украины. И это значит, что наши силы растут.

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владимир путин Турция реджеп эрдоган посредник Черноморский регион война россии с украиной
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