ЕС и миру нужно строить новую архитектуру безопасности. Выступление Зеленского в Мюнхене

Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать,

а Россия, что не желает нападать. Кто-то из нас лжет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза.

Дамы и господа! Два дня назад я был в Донбассе, на линии разграничения. Юридически – между Украиной и временно оккупированными территориями (ВОТ). Фактически – разграничение между миром и войной.

Где с одной стороны детский садик, а с другой – попавший в него снаряд. С одной стороны школа, с другой – снаряд, прилетающий на школьный двор. А рядом 30 детей. Идущие нет – не в НАТО, а в школу на уроки.



У кого-нибудь из детей урок физики. Зная ее элементарные законы, даже дети понимают, насколько бессмысленно звучат заявления о том, что обстрелы ведутся со стороны Украины.



У кого-то – математика. Дети без калькулятора могут посчитать разницу: между количеством обстрелов в последние три дня и упоминаниями об Украине в Munich Security Report.



А у кого-то – урок истории. И когда на школьном дворе появляется воронка от бомбы,

у детей возникает вопрос: неужели мир забыл свои ошибки ХХ века?



К чему приводят попытки умиротворения? Как вопрос "Зачем умирать за Данциг?" обернулось необходимостью умирать за Дюнкерк и за десятки других городов Европы и мира. Ценой в десятки миллионов жизней.

Это ужасные уроки истории. Я только хочу убедиться, что мы читали с вами одни и те же книги. А значит, все равно понимаем ответ на главный вопрос: Как так случилось, что в XXI веке в Европе снова идет война и погибают люди? Почему она длится дольше, чем Вторая Мировая? Как мы дошли до самого большого кризиса безопасности со времен холодной войны?

Для меня, как для президента страны, потерявшей часть территории, жизни тысяч людей и у границ которой сейчас стоит 150 000 российских военных, техника и тяжелое вооружение, так вот, для меня – ответ очевиден.



Архитектура мировой безопасности хрупкая. Требует обновления. Правила, которые мир согласовал десятки лет назад, больше не работают. Не поспевают за новыми угрозами. Не действенны для их преодоления. Это сироп от кашля, когда требуется вакцина от коронавируса.

Система безопасности медленная. Еще раз дает сбой. Из-за эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне. Как следствие – преступления одних и безразличие других. Равнодушие, которое делает соучастником.

Символично, что я говорю об этом именно здесь. 15 лет назад именно здесь Россия заявила о намерении оставить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворением. Результат? По меньшей мере – аннексия Крыма и агрессия против моего государства.

ООН, защищающая мир и мировую безопасность, не может защитить себя. Когда нарушается ее Устав. Когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из стран-основательниц ООН. А Крымскую платформу, формат, цель которой – деоккупация Крыма мирным путем и защита прав крымчан, сама ООН игнорирует.



Три года назад именно здесь Ангела Меркель сказала: "Кто подберет обломки мирового порядка? Только все мы вместе!". Аудитория аплодировала стоя. Но, к сожалению, коллективные овации не переросли в коллективные действия. И сейчас, когда мир говорит об угрозе великой войны, возникает вопрос: А осталось ли что-нибудь, что нужно подбирать?

Архитектура безопасности в Европе и мире почти разрушена. Поздно думать о ремонте, пора строить новую систему. Человечество делало это дважды, уплатив слишком высокую цену – две мировые войны. У нас есть шанс взломать эту тенденцию, пока она не стала закономерностью. И начать строительство новой системы ДО миллионов жертв. Имея давние уроки первой и второй мировой войны, а не собственный опыт возможной, не дай Бог, третьей.

Я говорил об этом. И на трибуне ООН. Что в XXI веке больше нет чужой войны. Что аннексия Крыма и война на Донбассе – это удар по всему миру.

И это не война в Украине, а война в Европе. Говорил на саммитах и форумах.



Говорил в 2019 году. В 2020 году. В 2021 году. Неужели мир сможет меня услышать в 2022 году?



Это уже не гипотеза, но еще не аксиома. Почему? Требуются доказательства. Более весомые, чем слова в твиттере или заявления в СМИ. Требуются действия. Именно миру, а не только нам.

Мы будем защищать свою землю. Имея поддержку партнеров или нет. Предоставляют нам сотни единиц современного оружия или 5000 шлемов. Мы ценим любую помощь, но все должны понимать: это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать.

Не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира. Где Украина восемь лет является надежным щитом. И восемь лет сдерживает одну из крупнейших армий мира, стоящую вдоль наших границ, а не границ стран ЕС. И грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. И после продолжавшихся почти полгода боев разрушен аэропорт в Донецке, а не во Франкфурте. И горячо всегда на Авдеевской промке, где было очень жарко последние дни, а не на Монмартре. И ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения каждый день во всех регионах государства. А ни один европейский лидер, что такое регулярные встречи с семьями погибших.

Как бы там ни было, мы будем защищать свою землю – стоит у нас на границе 50 000, 150 или 1 млн солдат любой армии. Чтобы действительно помочь Украине, не нужно говорить, сколько этих военных и техники. Надо сказать, сколько НАС.

Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам гораздо больше нужны другие даты.



И все отлично понимают, какие. Завтра в Украине День Героев Небесной Сотни. Восемь лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели восемь лет спустя Украина должна постоянно призывать к признанию Европейской перспективы?

С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда. Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в Союз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?

То же самое касается и НАТО. Нам говорят – дверь открыта. Но пока: посторонним вход воспрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть, скажите честно.

Открытая дверь – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? Лучшее время для нее – ближайший саммит в Мадриде.

РФ заявляет, что Украина стремится к вступлению в Альянс, чтобы вернуть Крым силовым путем. Радует, что слова "вернуть Крым" появляются в их риторике. Но они не очень внимательно читали статью 5 устава НАТО: коллективные действия предусмотрены для защиты, а не для нападения. Крым и оккупированные районы Донбасса обязательно вернутся в Украину, но только мирным путем.

Украина последовательно выполняем Минские и Нормандские договоренности. Их фундамент – безоговорочное признание территориальной целостности и независимости Украины. Мы стремимся к дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта. Замечу: только на базе интернационального права.

Что же сейчас происходит в минском мирном процессе?

Два года назад с президентами Франции, РФ и канцлером Германии мы договорились о полномасштабном прекращении огня.

Украина тщательно соблюдает эти договоренности, мы максимально сдержаны на фоне постоянных провокаций. Мы постоянно вносим предложения в рамках Н-4 и ТКГ. Что мы видим в ответ? Снаряды и пули. Наши бойцы и мирные граждане гибнут и получают ранения, разрушается гражданская инфраструктура.

Особенно показательны последние дни. Сотни массированных обстрелов из оружия, запрещенного минскими соглашениями. Допуск ОБСЕ на ВОТ Украины ограничен. И это важно прекратить. Им угрожают. Их запугивают. Заблокировано решение всех гуманитарных вопросов.

Еще два года назад я подписал закон о безусловном допуске представителей гуманитарных организаций к заключенным. Но на ВОТ их просто не пускают. После двух обменов пленными этот процесс заблокирован, хотя Украина передавала согласованные списки.

Нечеловеческие пытки и пытки, не совместимые с жизнью, в печально известной тюрьме "Изоляция" в Донецке стали символом нарушения прав человека.



Открытые нами в ноябре 2020 года два новых КПВВ в Луганской области так и не заработали, и здесь мы видим откровенную обструкцию под надуманными предлогами.

Украина делает все возможное, чтобы сдвинуть в места обсуждение и политические вопросы. Полтора года в ТКГ в минском процессе лежат наши драфты законов, но все заблокировано, никто о них не говорит.

Украина требует немедленного разблокирования переговорного процесса. Вместе с тем это не означает, что поиски мира ограничены исключительно ими.



Мы готовы искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках. Париж, Берлин, Минск. Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк или Пекин – не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Неважно, с участием четырех стран, семи или ста, главное, чтобы среди них были Украина и Россия.

Что действительно важно – это понимание, что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен всему. Мир и восстановление целостности в международно признанных границах.

И только так.

И надеюсь, никто не думает об Украине как об удобном и вечном буфере между Западом и РФ. Этого никогда не будет, этого никто не допустит. Иначе вопрос – кто следующий? Государства НАТО вынуждены будут защищать друг друга? Хочется верить, что Североатлантический договор и ст. 5, будут более действенными, чем Будапештский меморандум.

За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории государства, что по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия.

А главное – нет миллионов наших граждан. Граждан Украины. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира.

С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. И трижды безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я, как президент, в первый раз.

Но и Украина, и я – делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по гарантиям безопасности нашего государства, Украина будет иметь право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению.

Также я предлагаю в ближайшие недели созвать саммит государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Германии и Турции.



В целях решения вызовов безопасности в Европе. И наработки новых действенных гарантий безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного альянса. И, фактически, находимся в серой зоне – в вакууме безопасности.

Что еще мы можем сделать сейчас? Продолжить действенно поддерживать Украину и ее обороноспособность. Предоставление четкой европейской перспективы, имеющихся для стран-кандидатов инструментов поддержки, четких и обозримых временных рамок вступления в Альянс. Поддержать трансформацию в нашей стране.

Создать для Украины Фонд устойчивости и обновления. И программу ленд лиза поставки новейших вооружений, техники и оборудования для нашей армии. Армии, защищающей всю Европу.



Произвести эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания агрессии. Гарантировать энергетическую безопасность Украины, обеспечить ее интеграцию в энергетический рынок ЕС, когда Норд Стрим-2 используется как оружие.

Все эти вопросы нуждаются в ответах.

Пока вместо ответов – тишина. И пока будет тишина – тишины не будет на востоке Украины. То есть – в Европе. То есть – во всем мире.

Надеюсь, это наконец-то понимает и Европа, и целый мир.

Дамы и господа! Спасибо всем государствам, которые сегодня поддержали Украину.

И словом, и декларациями, и конкретной помощью. Тем, кто сегодня на нашей стороне. На стороне правды и интернационального права.

Я не называю вас, наших друзей, поименно, не хочу, чтобы некоторым другим странам было стыдно. Но это их дело. Это их карма. И это на их совести. Правда, не знаю, как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым сегодня в Украине солдатам. А главное – трем девочкам из Киева. Один 10, второй шесть, третий – всего год. Сегодня они остались без отца. В шесть часов утра по центральноевропейскому времени.

Когда украинский разведчик, капитан Антон Сидоров, погиб в результате обстрела из артиллерийского оружия, запрещенного минскими соглашениями.

Я не знаю, о чем именно он подумал в последний момент своей жизни. Он точно не понимал, какая еще адженда нужна кому-нибудь для встречи, чтобы закончить войну на востоке Украины. Но он точно знает ответ на вопрос, который я озвучил в самом начале.



Он точно знает – КТО ИЗ НАС ВРЕТ?

Вечная память ему.

Вечная память всем погибшим сегодня и за годы войны на востоке Украины.



Спасибо.

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