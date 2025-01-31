За внутренними ссорами мы не замечаем критических изменений, которые закладывают основы будущего, и не ищем собственный "компас"

За дискуссией об американских грантах незамеченным осталось событие, которое будет более значимым для Украины в долгосрочной перспективе. Это представление в Брюсселе "Компаса конкурентоспособности ЕС" (Competitiveness Compass for the EU), который определяет, как должен измениться Евросоюз в ближайшие пять лет, чтобы выжить и конкурировать с экономиками США и Китая.

Урсула фон дер Ляйен в этой стратегии определила пять подходов, которые должен применить ЕС в трех ключевых сферах. Таким образом, будущее Евросоюза будет определяться через внедрение инноваций для достижения нового уровня продуктивности, декарбонизацию экономики и снижение зависимости от поставок из стран за пределами ЕС.

Для этого документ предусматривает такие механизмы:

упрощение регулирования для развития частного капитала;

устранение барьеров на внутреннем рынке;

изменение фискальной политики и создание специального инструмента для поддержки развития;

обеспечение соответствующих образовательных программ и развитие внутреннего рынка труда;

улучшение координации между политиками ЕС и стран-членов.

В отличие от Украины, Евросоюз не стесняется анализировать свои политики, признавать существующие в нем проблемы, мешающие конкуренции, и жестко критиковать устоявшиеся процедуры фискальной и бюджетной политики.

Именно такой подход может позволить ЕС эволюционировать и, несмотря на бюрократизацию всех процессов, достичь целей, определенных стратегией "ограниченной автономии". Причем в некоторых случаях Урсула фон дер Ляйен собирается бороться с правилами, которые ранее сама же продвигала. Потому что ситуация изменилась, и она знает, зачем это делать.

А что же мы, кроме публичных срачей и нереальных планов по открытию всех "переговорных кластеров" о вступлении в ЕС в этом году? Как мы готовимся к конкуренции в этом новом и прекрасном мире, в котором хищники больше не притворяются розовыми пони?

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Мы должны выдерживать конкуренцию как внутри ЕС, так и в мире, в котором нам никто ничего не должен. Суверенность государства заключается не только в возможности действовать по своему усмотрению, но и в осознании того, что вокруг тебя тоже суверены со своими интересами и хищническим поведением.

И пока это Орбан и Фицо. Но в этом году выборы, в частности, в Румынии и Чехии, которые могут увеличить количество праворадикалов и существенно повлиять на политический ландшафт в ЕС.

Идеальный шторм начинается. И нам нужен собственный компас.

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