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Если будет реализовано то, что намечено, Россия даже замыслить против нас ничего не сможет

Цей матеріал також доступний українською
Если будет реализовано то, что намечено, Россия даже замыслить против нас ничего не сможет

советник министра обороны Украины
29.08.2022, 13:42

Мы уже вошли в ту фазу, когда один за другим падают барьеры, отделяющие силы обороны Украины от европейского сообщества/НАТО

За минувшие дней десять был опубликован ряд заметных текстов/вышли интервью о начале вторжения России в Украину и событиях перед ним. Также были озвучены важные новости (самый крупный пакет американской помощи на $3 млрд, слухи о формировании отдельной американской миссии во главе с генералом, информация о контракте на производство NASAMS на два года), которые имеет смысл собрать в одну картинку.

Первое. Я решил какое-то время не давать оценку разного рода изложениям событий прошлой зимы и осени. За исключением чего-то совсем вопиющего и непосредственно влияющего на принятие решений сегодня.

Мы критически зависим от партнеров. Я готов прочитать сколько угодно несправедливых или неточных текстов, если это поможет сохранить, а лучше – увеличить, объемы помощи. Все остальное будет иметь значение после победы. Сейчас другие приоритеты. 

Второе. Если выбирать самое важное, что происходило/прозвучало на рубеже шести месяцев большой войны, я бы сводил это к мысли, которую изложил министр обороны Алексей Резников в своей статье на УП: "Фактично йдеться про зняття останніх бар'єрів, коли українська армія вже не буде сприйматися як щось окреме від сил оборони Європи. Для успіху потрібно, щоб Європа усвідомила: Україна є щитом на сході, який потрібно зміцнювати".

Если развернуто.

Сейчас западный мир оказывает помощь украинской армии, которая не является частью целого. Наши Вооруженные силы Украины – нечто явно более близкое для Европы, чем условная афганская армия, но все-таки внешнее. Помощь огромная. Но львиная доля связей может быть безболезненно для запада свернута.

Однако мы уже вошли в ту фазу, когда один за другим падают барьеры, отделяющие силы обороны Украины от европейского сообщества/НАТО. Число наших воинов на обучении в Британии и других странах исчисляется тысячами. Ассортимент уже освоенных нами вооружений известен. На первый план выходит тема ремонта, обслуживания, производства, то есть средне- и долгосрочные задачи. На месте односторонних процессов "донор-реципиент" растет число двусторонних процессов обмена.

Плотность и уровень взаимодействия таковы, что всяческие ограничения начинают восприниматься как необязательные помехи, недоразумения. Примерно как граница между Украиной и Польшей. В военном плане она прозрачна, поляки действительно очень сильно помогают. Я не готов оценивать, насколько граница сейчас нужна в социальном и экономическом плане, но в сфере обороны она довольно условна. 

Если очень грубо сравнивать, мы движемся к состоянию, в котором год-два назад пребывали Швеция/Финляндия и НАТО. Это были отдельные, но очень близкие и совместимые субстанции, которые при изменении конъюнктуры стремительно превращаются в одну. Любое сравнение хромает, но ситуация примерно такая же.

Осталось совсем чуть-чуть до момента, когда нельзя будет внятно объяснить, почему Украина (с точки зрения военной сферы) еще где-то за порогом, а не в общем доме.

Очень наглядный и измеримый критерий оценки происходящего – предоставление Украине авиации/ПВО/ПРО.

Авиация – это технически очень сложное и дорогое удовольствие, требующее целой "экосистемы" условий. Чужаков сюда не подпускают.

В Украине сейчас лучшие боевые пилоты, которые имеют опыт реальных воздушных сражений с равным противником в условиях действия мощной системы ПВО врага.

Также у нас лучшие зенитные ракетные войска. Цифры говорят сами за себя.

Как только мы будем вооружены, Европа получит +1000-1500 км безопасного пространства в небе. 

Свои боевые самолеты мы не производим. То есть это однозначно будут чужие платформы. Наиболее логичный способ построить нашу боевую авиацию на чужих платформах – это с самого начала моделировать ее как часть общеевропейской системы обороны, где у нас свой кусок фронта и свои задачи. Если у нас все одинаковое – стандарты, техника, враг – нет логики делать это обособленно.

Однако потребуется целый ряд политических, юридических и других решений стратегического характера. Ибо это финансирование, производство, обучение, инфраструктура. На годы вперед.

Если мы сподвигнем партнеров (а мы стараемся, и многие нас уже поддерживают) на устранение существующих ограничений, возникнет то, что называют красивым термином "общее оборонное пространство". Украинская армия будет вписана в общую систему, на нее будет работать качественно иной спектр механизмов поддержки.

То есть дело не только в том, чтобы дать нам дорогостоящие самолеты и два мешка ракет к ним, которыми мы можем обстрелять Россию. Мы и сейчас можем. Но мы пообещали и не обстреливаем.

Дело в том, что после этого уже нельзя будет от нас откреститься и сказать, что мы какие-то посторонние люди. Действительно придется идти вместе с нами до победы. Но это такая степень вовлечения, которая многих пугает. Ибо риторика "до победы" – это одно, а практика требует совершенно конкретных действий.

Россию это пугает – в первую очередь. Поэтому россияне бросают все силы, чтобы затормозить набирающие ход процессы нашей де-факто интеграции (напоминаю – именно об интеграции в НАТО де-факто министр Резников говорит в момент своего назначения).

В СМИ уже мелькали данные о контрактах на "Крабы", на РzH2000 (до 36 месяцев). Теперь вот на ЗРК NASAMS. На уровне ощущений, которые постепенно у всех кристаллизуются, просматривается период в два-три года, после которого Россия даже замыслить против нас ничего не сможет. При условии: если будет реализовано то, что намечено.

Поэтому актуальные задачи можно разделить на две части:

1. Добывание помощи, чтобы как можно скорее обеспечить перелом на поле боя и сберечь как можно больше жизней наших людей.

2. Выстраивание сетки процессов, которые сделают Украину неотделимой частью европейского оборонного пространства.

Нужно понимать связь. Как только будут приняты политические решения о вхождении в долгосрочные процессы – и по краткосрочным решениям будет проще двигаться. 

То есть эта работа только выглядит оторванной от горящих событий на фронте. На самом деле – наоборот. 

Не за горами – 5-й Рамштайн. По традиции к нему что-то заявят, но многое не заявят. Большое значение будет иметь то, какие рутинные ненаглядные процессы начнут катиться. А эти процессы во многом зависят от внутреннеполитической ситуации.

Я уже перечислял: США, Британия, Болгария, Черногория, Италия, Германия, Чехия и ряд других стран уже находятся в состоянии выборов, готовятся к ним либо проходят через период спада поддержки власти, с которой мы взаимодействуем (а это означает вероятность неплановых выборов). Смена власти – не всегда плохо, но всегда какое-то торможение, провисание по срокам. 

1 сентября истекает очередной срок переноса истории с номерами/документами в Косово. Диалог там идет, Сербия уже заявила о готовности к компромиссам. Но опять может искрить, ибо стабильность там нужна далеко не всем.

Все это нужно как-то успевать записывать в столбик, чтобы не обрушилось что-то очень важное.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
нато пво вооружение авиация NASAMS
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