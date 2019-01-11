Если мы хотим менять страну, для этого нужно меняться самим

Если бы в президенты шел я, то последнее, что бы я делал – это спрашивал ваше мнение, что надо сделать.

Не потому, что мне по барабану. Просто здесь надо реформировать практически все. Суды, госслужбу, избирательное законодательство, таможню, налоговую, МВД. И чем мне в этом поможет мой бесконечно уважаемый, но малокомпетентный в государственном управлении народ, я искренне не понимаю. Особенно та его часть, которая готова назло маме отморозить уши и выбрать президентом комика.

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Более того, я не только не буду вас спрашивать, а напишу свои 5 пунктов, без которых за такую работу не возьмусь.

1. Вы принимаете, что вы и только вы, ответственны за свою жизнь. И что вам мешают жить так, как вы хотите, не муж, жена, родители, начальник, президент Марченко, покойный Бин Ладен или Лорд Волдеморт. Единственная проблема всех ваших проблем – вы сами.

2. Для решения накопившихся проблем нашей страны вам придется работать. Не до обеда, как вы привыкли в своей Хоббитании, а хотя бы так, как пашут наши заробитчане в Польше – по 12 часов в день. Кстати, будете приятно удивлены, но и зарплаты тогда будут такие же, как в Польше, я знаю массу примеров.

3. Вы платите все налоги. Не тогда, когда сын Марченко заплатит, а сразу и в полном объеме. С зарплат, с торговли на базаре, с подарков, с предметов роскоши и недвижимости. Как в ихней Европе и Америке. Не заплатил – в тюрьму или на каторгу, я еще точно не решил.

4. Вы прекращаете воровать. И по мелочи и по-крупному. Никаких проездов зайцем, никакой второй работы параллельно с выплатами по безработице, никаких самостроев во дворах и балконов, вкопанных на три этажа под землю. Маленькое собственное воровство порождает терпимость к воровству чиновников. Не смейте позволять мне воровать!

5. И последний пункт, самый сложный. После первых четырех он выглядит невыполнимым. Вы должны за меня проголосовать. Потому что если вы хотите изменить страну, вам надо меняться самим. По другому не будет. Никто не прилетит к вам, как Оптимус Прайм и не напихает злодеям. Только вы, только сами, только так, как обещал Черчилль: пот и кровь!

(Источник - Facebook)