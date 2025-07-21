LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем Мнение Павла Казарина:

  • после слов президента о том, что сроков службы не будет и демобилизация состоится только после завершения войны, шансы на адекватное пополнение армии еще больше снизились;
  • проблема также в том, что сегодня у общества нет успешной ролевой модели военнослужащего;
  • но было бы неплохо, если бы власть после заявлений о том, что демобилизации не будет, осмелилась провести доукомплектование армии;
  • голосование за законопроект о повышении ответственности для уклонистов стало бы настоящим тестом на государственный подход.

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