Мнение
думки вголос
Если мы проиграем войну, в армию пойдут все – в оккупационную
Павел Казарин
журналист, публицист, сержант Вооруженных Сил Украины
О чем Мнение Павла Казарина:
- после слов президента о том, что сроков службы не будет и демобилизация состоится только после завершения войны, шансы на адекватное пополнение армии еще больше снизились;
- проблема также в том, что сегодня у общества нет успешной ролевой модели военнослужащего;
- но было бы неплохо, если бы власть после заявлений о том, что демобилизации не будет, осмелилась провести доукомплектование армии;
- голосование за законопроект о повышении ответственности для уклонистов стало бы настоящим тестом на государственный подход.
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