LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що Думка Павла Казаріна:

  • після слів президента про те, що термінів служби не буде і демобілізація відбудеться лише після завершення війни, шанси на адекватне поповнення армії ще більше знизилися;
  • проблема й у тому, що суспільство сьогодні не має перед собою успішної рульової моделі військового;
  • але було б непогано, якби влада після слів про те, що демобілізації не буде, наважилась провести доукомплектування армії;
  • голосування за законопроєкт про посилення відповідальності для ухилянтів стало б справжнім тестом на державницький підхід.

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