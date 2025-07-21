Думка
думки вголос
Якщо ми програємо війну, до армії підуть усі – до окупаційної
Павло Казарін
журналіст, публіцист, сержант Збройних Сил України
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що Думка Павла Казаріна:
- після слів президента про те, що термінів служби не буде і демобілізація відбудеться лише після завершення війни, шанси на адекватне поповнення армії ще більше знизилися;
- проблема й у тому, що суспільство сьогодні не має перед собою успішної рульової моделі військового;
- але було б непогано, якби влада після слів про те, що демобілізації не буде, наважилась провести доукомплектування армії;
- голосування за законопроєкт про посилення відповідальності для ухилянтів стало б справжнім тестом на державницький підхід.
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