Если Украина не покажет Западу возможные сценарии послевоенного мира – война затянется

Последующую судьбу войны и мира определяет позиция наших западных союзников. Конечно, она не консолидирована, там есть разные мнения, но сейчас мейнстрим уже очертился. И он не доставляет нам радости.

Западные элиты очень боятся трех вариантов развития событий:

1. Западные элиты боятся поражения Украины: это означает политический провал всех, кто поддерживает Украину, и усиление мировой авторитарной оси с большой вероятностью распространения российской агрессии в Европе и начала китайской агрессии.

2. Западные элиты боятся поражения России: это означает распад, коллапс, гуманитарную катастрофу, масштабный кризис беженцев, бесконтрольное распространение ядерного оружия и чрезмерное усиление Китая.

3. Западные элиты боятся затягивания войны: это означает накопление усталости их обществ, обострение внутриполитических противостояний и, наконец, поражение Украины со всеми вытекающими из первого пункта.

Если вы боитесь поражения Украины, поражения России, затягивания войны, то что остается?

(Отмечу в скобках, что если для вас все сценарии плохие, то это значит, что вы уже проиграли, по крайней мере, в своей голове. Зато выиграл тот, для кого все сценарии хороши или хотя бы приемлемы, а это сейчас Китай. Но если для вас все сценарии плохи с самого начала, значит, у вас с самого начала была неадекватная картина мира)

Итак, что остается западным элитам?

Во-первых, остается мечтать, как все было бы хорошо, если бы Украина капитулировала в течение нескольких дней или недель весной 2022 года. Ибо тогда не было бы никаких проблем, не было бы войны (на самом деле наоборот), не было бы необходимости забирать деньги из бюджета своей страны и т.п. Своей устойчивостью Украина сделала им всем проблему (на самом деле, наоборот).

Во-вторых, остается жить мифами, позволяющими продолжать пользоваться старой неадекватной картиной мира. К примеру:

а) путин умрет (на самом деле путин не умрет, потому что не может умереть человек, у которого несколько двойников, управляемых людьми из ближайшего круга);

б) после смерти путина президентом России станет Навальный (на самом деле нет, ибо реальная власть в руках ФСБ и других кланов, а также если Навального выпустить и назначить президентом, это ничего не изменит);

в) после смерти путина и избрания и инаугурации Навального он за 1-2 года демократизирует Россию (на самом деле нет, потому что для демократии нужны граждане и институты, а нет ни того, ни другого).

В-третьих, кроме поражения Украины, поражения России и затягивания войны можно придумать еще четвертый вариант — замораживание войны. Но для переговоров и замораживания нужно как-то получить согласие украинской и российской сторон, а на это ни одна из них не согласна: украинское общество не одобрит такого поведения украинских политических лидеров, а путин также не хочет переговоров, потому что считает, что время играет на него — нужно только дождаться истощения Украины.

Четвертый, наконец, можно ничего не делать и надеяться, что что-то произойдет, и это изменит ситуацию или приведет к появлению новой информации. К примеру, путин умрет (см. выше). Именно это сейчас и делают западные элиты, провозглашая лозунг "мы будем с Украиной столько, сколько нужно", сколько нужно для чего?

Следовательно, отсутствие видения того, как завершится война, делает завершение войны достаточно сложным, я бы даже сказал, невозможным. (Надеюсь, ни у кого уже не осталось иллюзий по поводу того, что выход ВСУ на границы 1991 года означает завершение войны).

Что делать?

Путь только один: Украине нужно проявлять максимальную субъектность и инициативу в вопросе завершения войны. Осознать, проанализировать и показать нашим союзникам возможные сценарии послевоенного мира. Согласовать желаемый сценарий и сформулировать запрос на ресурсы и механизмы, необходимые для его реализации. Преодолеть свой комплекс неполноценности, а также колониальное мышление и ментальные ловушки наших союзников. Привлечь на свою сторону западных интеллектуалов и общественные лица. Отправить отчетливое и четкое сообщение незападным странам (которые не очень корректно называются "Глобальный Юг"). Сформировать антиимперский блок внутри РФ. Наполнить мировое информационное пространство вирусными мемами. Собрать международную коалицию за устоявшийся мир, как мы собрали коалицию в защиту Украины. Иначе наш марафон превратится в бег по кругу.

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