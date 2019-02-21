Есть ли вероятность досрочных выборов в Беларуси (видеоколонка)

В Республике Беларусь в ближайшее время могут быть объявлены досрочные выборы. Вероятнее всего - президентские.

Об этом свидетельствуют и оговорки самого Лукашенко, и прошлогоднее завление руководителя ЦИК Белоруси Лидии Ермошиной. Последняя собирается провести брифинг на тему выборов и изменений в Избирательный Кодекс в пятницу, 22 февраля 2019 года. В этот день она вполне может заявить о возможности начала избирательной кампании (президентской или парламентской) не в 2020 году, как это должно быть по срокам, определённым законодательством, а на год раньше.

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Такое развитие событий может оказаться важным и для Украины.