Эта фаза войны с Россией так или иначе завершится переговорами

Россию это уже не спасет, но крушение российской государственности произойдет не завтра. Наша главная задача на этом этапе – защитить свое государство.

2. Я хочу, чтобы мы вернули Крым и весь Донбасс уже завтра, и это отличный максимум, но это тоже произойдет не сразу. Россия выставила максимальные требования в выступлениях президента Владимира Путина, и они рассчитывали их получить путем блицкрига.

Мы тоже сформировали максимум. Теперь нужно приближаться к "соглашению".

Они давят на нас градами и нашествием орков, мы – всем, что есть у нас.

3. Чего мы можем добиться в ближайшее время, если продолжим слаженно и эффективно бороться?

Сохранить субъектность. Но отбросить Россию на рубежи начала прямого вторжения.

4. В краткосрочной перспективе очень опасно недооценивать противника. У них все еще много ресурсов, есть немного денег и много коварства и жестокости.

5. Долгосрочно России конец. Доверие инвесторов и бизнес-партнеров ей никогда не вернуть, и хорватский сценарий для Донбасса все еще для нас актуален. И он тоже пройдет не завтра. Надо выдержать и подождать.

6. Что нужно делать сейчас?

Помогать армии и всем, кто в этом нуждается. И не играть в любимую игру украинской освободительной борьбы с недоверием к своим.

Все будет Украина!

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