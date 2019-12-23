Павел Казарин: Эта музыка будет вечной

Специально для Крым.Реалии

У меня дежавю. Это все уже было. В 2017-м Владимир Путин заявлял о том, что передача Украине контроля над границей «спровоцирует резню на Донбассе». Сегодня он говорит о том же самом и вспоминает Сребреницу.

Раньше он говорил о том, что развал Союза был развалом России, и жаловался на потерю страной территорий и людей. В этом году – твердил про то, что Причерноморье и восток Украины – это исконно русские территории.

В марте 2018-го упрекал Ленина за создание национальных республик в составе империи – и делал это же в декабре 2019-го.

Российский руководитель не меняется. Его позиция неизменна, его взгляды забетонированы. Окружающие страны могут очаровываться и разочаровываться в своих политиках. Могут давать им мандат и могут его отбирать. Но Россия обречена оставаться все той же страной, взгляды которой определяются кругозором советского подполковника. Который не будет меняться – в силу возраста и инерции.

Любой политик всегда скован рамками своей каденции. Его окна возможностей невелики – они зависят от настроения избирателей. А российский президент не зависит ни от кого, кроме своих заблуждений – и волен упорствовать в них, сколько ему заблагорассудится. Его политическое долголетие зависит лишь от долголетия реального – и потому он может продолжать сидеть на берегу в ожидании подходящих условий.

Или же эти условия попробовать создать.

Собственно, он и создает. И наблюдает попутно за тем, как в лагере его ценностных оппонентов назревает раскол и хаос. Как уставшие от противостояния лидеры других стран пытаются объявить Европой пространство от Лиссабона до Владивостока. Или как они пытаются наладить пространство торговли – убеждая себя в том, что раз торговля – форма коммуникации, то пусть лучше такая, чем никакая. И ждет того момента, когда они будут готовы вернуть ему все права на «исконные территории», по недомыслию и недосмотру сбежавшие из империи тридцать лет назад.

Мы можем тешить себя любыми иллюзиями. Верить в то, что нам под силу самим переписать Минские соглашения. Уповать на то, что переговоры о границе увенчаются успехом. Уверять себя в том, что главная задача, – найти в бюллетене правильного переговорщика. Но все эти иллюзии – они лишь от неспособности понять главное. Дипломатическая война выигрывается в тот момент, когда выиграна фронтовая. В противном случае нужно всего лишь готовиться к обороне.

Российская забетонированная стабильность – это именно то, что должно балансировать украинский хаос. Любые риторические кремлевские оплеухи – наподобие заявлений об искусственности украинской идентичности – должны исполнять роль лекарства. Которое должно излечивать от неоправданного миролюбия. Проблема не в том, кто именно занимает президентское кресло в Киеве.

Проблема в том, кто занимает его в Москве.