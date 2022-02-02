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Это же надо было "слугам" так зашквариться с Трухиным

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Это же надо было "слугам" так зашквариться с Трухиным

журналист
02.02.2022, 18:30

После обнародования видео с деталями ДТП с участием депутата Александра Трухина, власти и правоохранительные органы бросились оправдываться. Но поздно

История с опубликованием журналистами УП видео, на котором зафиксированы детали ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина , очень точно демонстрирует характер власти в Украине, установившейся в 2019 году после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Сейчас все пытаются демонстрировать приверженность справедливости. Генеральная прокуратура уже отдала приказ начать уголовное производство . Трухина исключили из партии Слуга народа . А глава фракции Слуга народа Давид Арахамия пообещал, что депутаты как можно быстрее исключат его из этой парламентской фракции. Министерство внутренних дел отметило, что не занималось расследованием этого дела . В ведомстве уточнили, что следствие владело фактами, что за рулем автомобиля Audi, спровоцировавшего ДТП, "мог быть" нардеп, и потому дело было передано в Государственное бюро расследований . В ДБР же заявили, что не имели обнародованного журналистами видео с места трагедии .

Но ведь суть ситуации не в этом. А в том, что пять месяцев назад, когда появилась первая информация о ДТП с участием Александра Трухина, всем было понятно. По крайней мере, было понятно, что депутат Верховной Рады находился за рулем в нетрезвом состоянии, что он совершил это происшествие и должен за это отвечать. За пять месяцев реального расследования дела не проводили.

Трухина защищали все, кто только мог, начиная с президента Владимира Зеленского, который в ноябре 2021 года говорил журналистам, что ничего страшного не произошло, что дело расследуют , что он даже не знает, был ли депутат Трухин за рулем авто, которое привело к ДТП. Вся страна знала, а он – нет.

Теперь приходится оправдываться. А если бы это видео не оказалось в руках журналистов, так и продолжали бы говорить, что все это мятеж врагов против честного Трухина и его покровителей. Что не нужно придумывать сенсации на пустом месте, и что медиа работают по заказу тех, кто пытается ослабить рейтинг действующих популистских властей и его руководителя.

Слуги вынуждены отступать просто потому, что им продемонстрировали то, что они не могут опровергнуть.

Но уже важно, был ли Трухин за рулем того автомобиля в нетрезвом состоянии или не был. Этот факт уже не подлежит обжалованию.

Суть ситуации в том, что после 2019 года в Украине установились власти, которые уверены, что должны защищать честь собственного мундира от украинских граждан. Зеленский ведет себя не как президент Украины, а как лидер клана, в обязанности которого и входит защищать своих, чтобы они не натворили.

Но когда речь заходит о "чужих", можно придумывать любые чепухи, можно вести себя так, как следователи ДБР при попытках посадить в тюрьму бывшего президента Петра Порошенко. В этом случае ничего не затягивается, все делается очень быстро.

Такая линия поведения и президента, и Слуг народа, и тех, кто ее поддерживает – не государственная линия, это поведение представителей клана мафиози.

После того как Зеленский стал президентом, а Слуги сформировали монобольшинство в Верховной Раде, Украина превратилась в Сицилию послевоенных времен. Но не такую, какой правил в свое время Виктор Янукович, а на карикатурную Сицилию, представители которой вынуждены оправдываться после получения фактажа.

Для криминалитетов, таких как Янукович или босса сицилийской мафии важны не факты, а только сила.

Украинская же власть демонстрирует очень странное поведение. С одной стороны, хочется доказать, представители новой власти, все новые лица могут делать все, что заблагорассудится, и оставаться безнаказанными так, как это происходит в криминальном клане. А с другой – приходится оправдываться перед обществом в поступках, если сам факт этих поступков можно доказать, как это происходит в демократической стране.

Потому что у власти, сегодня возглавляющей Украину, популистский характер. Она хочет одновременно нравиться и делать все, что считает нужным. А так не бывает. Делать все, что хочется, можно только в государстве с авторитарным, криминальным, фашистским режимом. Так можно поступать, если ты номенклатурщик в России или Беларуси. Но и только до момента, пока Владимир Путин или Александр Лукашенко не решат заковать тебя в наручники.

В демократической стране власть не должна вести себя так, будто ей все позволено. Ее представители должны уважать не только своих избирателей, но и самих себя, иметь собственное достоинство не садиться в нетрезвом состоянии за руль и потом не убеждать полицейских отпустить тебя за взятку.

А вот популистские власти пытаются одновременно делать и то, и другое.

И именно поэтому мы существуем в такой безнравственной системе координат, которую нам приходится наблюдать. И выход из этой снеи в замене и нравственности власти.

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дтп Слуга народа Зеленский Владимир Александр Трухин
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