Эти протесты — не о НАБУ. Эти протесты — о надежде. О том, что война, все испытания и потери, через которые мы проходим, были не напрасны. И мы сможем вернуться в европейское цивилизационное пространство, где права каждого защищены, а власть подотчетна и подконтрольна людям.

Бесполезно упрекать, что люди не читали законопроект. Суть они как раз уловили. Работа антикоррупционных органов оставляет желать лучшего. В частности, у нас, правозащитников, к ним много претензий. Но эта проблема не решается установлением над ними контроля офиса.

Принятый законопроект — не про НАБУ. Он — про перспективу будущего, по крайней мере, о том, как его видит власть. Я оставлю за скобками мотивы, но война диктует свою логику. И эта логика противоположна демократизации. Нам выпала довольно сложная задача — пройти между этими двумя логиками.

Коммуникации власти не оставляют иллюзий, но я всё равно делаю попытку объяснить. Наша сила — в том, что логика войны считает слабостью. Маленькая россия не выстоит под атакой большой. Наша сила — не в президентской вертикали, а в низовой демократии и инициативе, в субъектности людей и их вере в то, что твои усилия имеют смысл.

А теперь к содержанию правок. Президентский законопроект исправляет не всё. Кроме подчинения НАБУ и САП, проголосованный в спешке закон возвращает генеральному прокурору довоенные полномочия — уничтожает процессуальную независимость следователей и прокуроров, позволяет обыски без санкции суда и так далее.

Поэтому к требованиям по НАБУ, САП и БЭБ важно было бы добавить требования об устранении у офиса генерального прокурора неоправданно широких полномочий. Всё это уже было. Именно эти правки, если нам не удастся пройти между двумя логиками, догонят каждого из активных граждан нашей страны.

И последнее. 11 лет назад, когда тогдашняя власть приняла решение, лишающее украинцев надежды на будущее, тогдашняя молодёжь вышла на массовые протесты. Майдан был жестоко разогнан "беркутом": молодых парней и девушек тащили за волосы по площади, били ногами на асфальте, разбивали головы дубинками.

Я очень хорошо помню эти события, потому что именно тогда мы с командой запустили инициативу "Евромайдан SOS" и начали работать в режиме 24/7, чтобы оказывать правовую и другую помощь преследуемым участникам протеста.

Тогдашняя молодёжь тоже была искренней и настоящей. Часть из них вскоре присоединилась к Вооружённым Силам Украины. Многие отдали свою жизнь за ценности, которые побудили их выйти на массовые протесты в ноябре 2013 года.

Я просто хочу зафиксировать, что все эти усилия имели смысл. Потому что искренние и замечательные молодые люди, которые сейчас массово вышли с этими фантастическими надписями на картонках, не проходят через жестокие избиения и милицейский произвол.

Свобода — это хрупкая вещь, и так может быть не всегда, но в этот конкретный исторический момент нужно зафиксировать это важное достижение последних одиннадцати лет.

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