Как бы в Украине ни восприняли окончание войны — как победу или как поражение, — к следующему Майдану нужно готовиться уже сейчас

Первая мировая война завершилась не потому, что у воюющих сторон закончились солдаты или боеприпасы. Просто в двух главных антагонистах — России и Германии — общества пришли к выводу о бесперспективности борьбы и устроили революции.

Однако связка "поражение — революция" не является единственно возможной. Как бы парадоксально это ни звучало, но и в стране-победителе вполне могут начаться массовые народные волнения.

Неочевидный, но классический пример — Япония в 1905 году. Хотя японцы победили россиян в войне, полученные трофеи показались им несоразмерно малыми по сравнению с понесенными потерями. Сразу после подписания мирного договора по стране прокатилась волна возмущения. В результате — десятки погибших, тысячи арестованных, сотни разрушенных зданий.

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Так что пирровы победы — вовсе не реликт далекого прошлого, а вполне реальные перспективы будущего, в том числе и нашего.

А если еще проще — я считаю, что четвертый Майдан в Украине неизбежен. И нам очень повезет, если он начнется после прекращения боевых действий, а не до.

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