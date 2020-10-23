Эволюция президента: от пресс-марафона до интервью ограниченному кругу журналистов

Ми всі пам’ятаємо 14-годинний марафон президента Володимира Зеленського, який він провів минулого року. Це був унікальний момент в історії політичного життя України, коли велика кількість українських та іноземних журналістів мали можливість задати першій особі держави будь-яке питання на будь-яку тему.

Президентське "Відповім всім і кожному" підкуповувало своєю відкритостю та автентичністю. Щирі та емоційно забарвлені відповіді Зеленського нівелювали наївність і, подекуди, відверто куці знання, нерозуміння глибинних процесів та викликів державного управління.

Президенту вірили, бо він БУВ справжнім, сміливим та відкритим, а не намагався таким здаватись.

Маючи в кишені золотий ключик до сердець українців та світу, отримавши всі необхідні інструменти влади, у Зеленського був унікальний шанс для швидкого перетворення українського гарбуза в сучасний супер-кар.

Люди вірили йому, бо на початках президент зібрав якісну команду прогресивних та професійних людей довкола себе.

Але минуло лише пів року і на заміну про-реформаторській, про-європейській команді, яка активно наступала на хвіст олігархічного дракона, із шухляд почали витягувати "старі та перевірені кадри", які знають "як порішати" питання.

В результаті, гарбуз так і залишився лежати на родючій українській землі, а всі обіцянки швидких та позитивних змін перетворились в симулякри.

Прикро усвідомлювати, що сміливості та рішучості Володимира Зеленського вистачило лише на пів ріку, і за цей час він перетворився в слабкого "керівника", яким вдало маніпулює власне оточення та прес-служба.

Намагаючись врятувати падаючі рейтинги правлячої партії напередодні місцевих виборів, президенту організували недолуге інтерв’ю з обмеженим колом олігархічних каналів, таким чином підкреслюючи слабкість та СТРАХ президента перед незалежними ЗМІ.

В результаті, люди побачили знайому картинку "голови, яка говорить штампами", а не надихаючого державного лідера.

Чи є у Зеленського ще один шанс все змінити? Без потужної підтримки людей однозначно НІ.

Можливо, йому знову повірять, але це станеться лише тоді, коли він сам забажає бути сильним.

А почати процес відбудови довіри можна зі справжнього марафону, запросивши суспільного мовника UA: Перший, представників незалежних ЗМІ та журналістів-розслідувачів корупційних схем, провідні іноземні видання і надавши їм можливість задати п’ять питань, які по-справжньому цікавлять суспільство.

Інакше, тепла ванна Януковича неминуче залишить президента Зеленського на узбіччі історії.

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