Без железных гарантий, что Украина останется под защитой, прекращение огня может оказаться значительно хуже самого конфликта

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США создала предпосылки серьезного шока в Европе. В ходе избирательной кампании Трамп пообещал быстро начать переговоры о прекращении огня в Украине и заключить мирное соглашение с Россией, агрессором в этом конфликте. Если его администрация выполнит эти обещания, это будет иметь далеко идущие последствия не только для Украины, но и для европейской безопасности в целом.

Европейцы, включая украинцев, не могут быть исключены из обсуждений, которые будут определять их будущее. Решительные европейские страны должны объединиться, создать коалицию, занять место за столом переговоров и четко и громко выразить свои условия.

Прежде всего, европейская коалиция должна настаивать на том, что включение надежных и эффективных гарантий безопасности для Украины является обязательным условием любых серьезных переговоров. И Европа должна быть готова предоставить эти гарантии самостоятельно, развернув войска на украинской территории для сдерживания возможного масштабного российского наступления в будущем.

Без железных гарантий, что Украина останется под защитой, прекращение огня может оказаться значительно хуже самого конфликта, а недостаточное урегулирование может стать роковым не только для Украины, но и для всего континента.

Окно возможностей

Война складывается для Украины неудачно. После неудачной наступательной операции летом 2023 г. Киев попытался неожиданное нападение на Курскую область России в августе 2024 г., но так и не смог изменить тактический баланс в свою пользу на фронте.

В то же время страна сталкивается с растущими проблемами. С прошлым летом Москва активизировала мобилизацию национальной гвардии и резервов, а лишь несколько недель назад привлекла тысячи северокорейских спецназовцев, предоставленных режимом в Пхеньяне.

Российские войска добились постепенных успехов на основных фронтах войны, особенно в Донецком регионе, где они имеют количественное преимущество в технике, боеприпасах и численности личного состава. Дефицит систем противовоздушной обороны Украины позволяет российским пилотируемым и беспилотным самолетам проводить разведку и уничтожать какие-либо важные украинские цели в зоне досягаемости, что затрудняет концентрацию сил для наступательных действий.

Ситуация вне линии фронта также не лучше. С наступлением зимы Россия продолжает свою кампанию против энергетической инфраструктуры Украины, начатую еще в прошлом марте, что, вероятно, будет иметь тяжелые последствия. Миллионы украинцев могут остаться без отопления, электричества и воды, что спровоцирует новую волну беженцев, которые будут спасаться внутри страны и всей Европы.

Украинское общество демонстрировало чрезвычайную устойчивость с начала войны в 2014 году — и особенно после масштабного вторжения России в 2022-м, однако сейчас появляются признаки истощения. Весенняя мобилизация, организованная Киевом, хотя и частично решила проблему дефицита человеческих ресурсов, не смогла полностью ее преодолеть, и военное положение выглядит все более угрожающим.

Россия также сумела сплотить поддержку со стороны стран, которые президент Владимир Путин называет "глобальным большинством". Многие из них приняли участие в саммите БРИКС, состоявшемся в Казани в октябре. (Россия была одной из основательниц БРИКС вместе с Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой).

Хотя лидеры других стран БРИКС проявили большую сдержанность, чем Москва, в отходе от финансовых институтов, поддерживаемых Западом, или в продвижении явно антизападной повестки дня, саммит показал успех России во избежании дипломатической изоляции, несмотря на ее явные нарушения международного права в Украине.

Европа должна быть готова предоставить гарантии самостоятельно.

Введение в начале следующего года урегулирования в Украине под руководством Трампа будет особенно несвоевременным. Это вынудит Украину вести переговоры с позиции военной слабости. А контуры потенциального соглашения, очерчиваемые Дж. Д. Ванс, избранный вице-президент, и другие представители оцепления Трампа во время президентской кампании, свидетельствуют, что это не будет решено в пользу Украины.

Типичные предложения включают военное замораживание вдоль текущих линий фронта и условия для послевоенного статуса Украины, которые варьируются от официального нейтралитета до полного разоружения. Такие условия полностью противоречат обещанию лидеров НАТО, данному Киеву в июле на саммите альянса в Вашингтоне, о "хорошо освещенном городе" к членству. Соглашение такого рода будет означать фактическое отключение света.

Более того, такое соглашение, скорее всего, спровоцирует политический и военный кризис в Украине, который Россия сможет использовать для достижения своей цели — превращения страны в покорную доминию.

Коллапс Украины будет оказывать разрушительное влияние на Европу, вызвав кризис доверия не только в трансатлантических отношениях, но и в принципе коллективной обороны, заложенном в статье 5 НАТО, а также в доверии к Европейскому Союзу. Россия, вероятно, попытается углубить эти трещины и посеять еще больше сомнений, побуждая некоторые европейские страны дистанцироваться от Запада.

Чтобы предотвратить такой катастрофический результат, Украина нуждается в сильной собственной защите и гарантиях безопасности от Европы.

Сейчас существует узкое двухмесячное окно для инаугурации Трампа, чтобы обеспечить включение обоих этих ключевых элементов в любые будущие переговоры. Европа и Украина не должны упустить эту возможность.

Основные требования

Стоит отметить, что всеобъемлющее мирное соглашение в 2025 году крайне маловероятно. После незаконной аннексии территорий в пяти украинских областях Москва не захочет отказываться от своих претензий без серьезного военного поражения или внутренних политических изменений.

В то же время, любому независимому украинскому правительству будет политически невозможно и опасно для внутренней стабильности отказаться от оккупированных территорий в Крыму, Донецке, Херсоне, Луганске и Запорожье.

Таким образом, соглашение будет ограничено только военным прекращением огня, а политические переговоры отложены на более поздний этап. Что касается ожидаемого соблюдения соглашения Россией, то история призывает к осторожности: Минские соглашения также преследовали цель остановить насилие и создать основу для масштабного урегулирования после первого вторжения России в 2014 году.

В период с 2015 по 2022 год Россия и Украина провели почти 200 раундов переговоров и согласовали 20 режимов прекращения огня. В течение этого времени Россия ежедневно испытывала эти соглашения артиллерийскими обстрелами, снайперскими выстрелами, диверсиями, кибератаками, радиоэлектронной борьбой и мощными кампаниями дезинформации. Сегодня Россия так же вряд ли будет придерживаться подобных обязательств. Такое соглашение только откроет путь к продолжительному конфликту низкой интенсивности.

Неадекватное соглашение может обречь не только Украину, но и весь континент

Однако новая администрация США все еще может принять решение о такой договоренности, невзирая на ее явные недостатки. Это оставляет Украину и Европу перед необходимостью выходить из плохой ситуации.

Во-первых, они должны настаивать на том, чтобы переговоры не проходили без Киева и ключевых европейских заинтересованных сторон.

Если американские и российские (и потенциально китайские) переговорщики определят будущее континента через соглашение при посредничестве Саудовской Аравии или Турции, было бы кошмарным сценарием, вспоминая Мюнхенское соглашение 1938 года, когда чехословацкие дипломаты были заперты в комнате, пока Западная Европа или Западная Европа недавнее соглашение в До сих пор в 2020 году соглашение между Соединенными Штатами и Талибаном, которое администрация Трампа навязала правительству Афганистана.

Также важно избегать урегулирования, обладающего слабой силой, которое Россия может нарушить без немедленных последствий. Неэффективность как Минских соглашений, так и Будапештского меморандума 1994 года — соглашения, подписанного Россией, предоставившего гарантии безопасности Беларуси, Казахстана и Украины — показывает опасность полагаться на то, что Москва сдержит свое слово.

Поэтому новое соглашение должно включать в себя сильные механизмы соответствия, гарантирующие последствия в случае нарушения. При отсутствии таких мер велика вероятность того, что Россия восприняла бы прекращение огня просто как оперативную паузу для восстановления своих сил перед возобновлением широкомасштабного наступления — только тогда растерзанная войной и политически хрупкая Украина будет меньше противостоять, чем это произошло в феврале 2022 года.

Чтобы избежать этих подводных камней и навязать свои условия, Европа должна пробиться к переговорному столу. Однако для этого ей нужно преодолеть свои внутренние разногласия.

Правительства некоторых европейских стран, таких как Венгрия и, в меньшей степени, Словакия, открыто выступают за умиротворение России, в то время как другие, в частности нынешнее руководство Германии, Греции, Италии и Испании, по крайней мере, производят впечатление, что не будут противостоять соглашению, которому возглавит США для быстрого завершения войны.

Но есть еще многие страны, готовые твердо стоять на стороне Украины и европейских интересов безопасности. В состав основной коалиции могут войти Франция, Польша, Великобритания, Балтийские государства и Северные страны, а также они могут привлечь Чехию, Румынию и даже Бельгию и Нидерланды на свою сторону.

Особенно Франция и Соединенное Королевство могли использовать свои дипломатические и военные возможности, как это было во время ядерных переговоров с Ираном в 2015 году, чтобы отстоять принципиальную европейскую позицию. При условии, что преданные правительства примут лидерство, европейцы смогут создать достаточно шума, чтобы США стало сложно, если не невозможно, игнорировать их.

Следующий вопрос – как создать надежную гарантию безопасности. Одна из предложенных идей — это пригласить Украину начать процесс вступления в НАТО еще до завершения войны.

Политически это сигнализировало бы Россию, что она не может ожидать, что соглашение о прекращении огня будет включать условия нейтралитета Украины или, что еще хуже для Киева, демилитаризации. Психологически этот шаг повысил бы моральный дух украинской армии и общества.

Это также могло бы заставить Россию вступить в переговоры раньше, если она хочет обсудить статус Украины, не предусматривающий полное членство в НАТО. Но простое приглашение Киева присоединиться к НАТО само по себе не является немедленной гарантией безопасности.

И получить согласие всех членов НАТО на такую гарантию было бы сложно из-за нежелания новой администрации Трампа увеличивать обязательства США по безопасности Европы и высказанные опасения правительства Германии по поводу эскалационных последствий такого шага. Эти страны могут сменить свои позиции со временем, но гарантии безопасности для Украины не могут ждать.

Другим вариантом могло быть увеличение финансовой поддержки Украины и отмена большинства ограничений на использование силы — так называемой "израильской модели", со ссылкой на гарантию безопасности, которую США предоставляют Израилю. Оснащение Украины современными возможностями позволило Киеву укрепить собственную оборону, что, в свою очередь, сдерживало бы российскую агрессию.

Однако это требует постоянной финансовой и политической поддержки со стороны западных партнеров. И, как показали последние конфликты Израиля на Ближнем Востоке, поддержка Украины может потребовать прямого участия в защите от нападений. Кроме того, эти партнеры могут в любой момент отказаться от такой гарантии и без больших затрат для себя.

Важно избежать слабо обязывающего соглашения, которое Россия могла бы нарушить без немедленных последствий

Это приводит к последнему варианту: развернуть военные силы в Украине, чтобы обеспечить соблюдение Россией соглашения о прекращении огня. Европа должна возглавить такую операцию, используя свои военные возможности и стратегические интересы в обороне Украины, с ограниченной поддержкой со стороны США.

Этот подход имел бы несколько преимуществ: он продемонстрировал бы конкретную европейскую преданность и заблокировал дальнейшие российские продвижения, отвечал бы ожиданиям Трампа относительно того, чтобы европейцы сами заботились о своем континенте, и заставил бы Россию вступить в серьезные переговоры.

Целью европейского развертывания было бы не предоставление комплексной обороны Украине. Скорее это должна быть гарантийная сила, которая выступает как сдерживающий фактор против крупномасштабной агрессии России и готова быстро реагировать на случай нападения. Такая модель часто называется корейской моделью, поскольку военное присутствие США в Южной Корее обеспечивает подобное сдерживание агрессии со стороны Северной Кореи.

В Украине европейское военное присутствие действовало бы как защитный щит безопасности и сигнализировало бы о непреклонной преданности Западу. Это заставило бы Россию воздержаться от эскалации, поскольку еще одна инвазия в Украину могла бы привести к высокому риску втягивания Европы и НАТО.

Военное развертывание европейской коалиции потребовало бы значительного наземного компонента, по крайней мере, четырех-пяти многонациональных бригад комбинированных сил под постоянной командной структурой. Войска должны быть расположены на востоке Украины и должны быть готовы к бою, мобильны и адаптированы к украинским условиям.

Мощный авиационный компонент, включая боевые авиапатрули, воздушные радары для обнаружения самолетов или ракет, наземные средства ПВО и возможности быстрой реакции были бы необходимы для предотвращения российских бомбардировок и воздушных вторжений. Некоторые из этих систем можно было бы эксплуатировать с авиабазами за пределами Украины.

Наконец, морской компонент мог бы помочь обеспечить морские линии коммуникации, но согласно условиям Монтреусской конвенции, регулирующей прохождение через Босфор и Дарданеллы, Турция должна сначала разрешить ограниченное количество западных военных судов войти в Черное море.

В отличие от миротворческой миссии ООН, эта европейская гарантийная сила должна обладать достоверной властью и возможностью реагировать на восстановленную российскую офензиву гораздо больше, чем просто наблюдение. Однако ее основная роль будет состоять в сдерживании; европейские войска не будут выполнять передовые боевые задачи, где они были бы подвергнуты ежедневным инцидентам и столкновениям, чтобы избежать риска нежелательной, неконтролируемой эскалации.

Коалиция будет работать оборонно, располагаясь не менее десятка миль от передовой линии и с правилами ведения боевых действий, подчеркивающих их сдерживающую позицию.

Принудительные меры могут повлиять на расчет России.

Эта операция будет амбициозной для европейских стран, но невозможной. Франция, Германия и Соединенное Королевство уже неоднократно осуществляли долгие и сложные военные миссии в дальних регионах, таких как Афганистан, Ирак и Сахель.

Хотя Европа предоставит основное количество военных, поддержка США, хотя и ограниченная и малозаметная, будет необходима для обеспечения устойчивости этой силы, особенно в части авиационных патрулей, ПВО и возможностей разведки, наблюдения и рекогносцировки. Большинство операций США может осуществляться дистанционно, без необходимости присутствия американских войск в Украине.

Европейские гаранты должны ожидать, что Россия попытается проверить границы этого соглашения по безопасности, используя ракетную артиллерию и минометные обстрелы, электронную войну и спецоперации для нарушения логистических сетей миссии.

Страны Европы, участвующие в силовой операции, вероятно, столкнутся с огромным потоком дезинформации и других попыток саботажа. Чтобы сдерживать эти угрозы, им понадобятся крепкие средства защиты от кибернападений и публичная дипломатия для противодействия российским нарративам.

Достижение соглашения

Согласие на такую гарантию безопасности будет выглядеть чрезвычайно непривлекательным для России, учитывая текущее военное преимущество. Москва уже отвергла соглашение от марта 2022 года, предварительную попытку завершить войну, поскольку отказалась принять гарантии безопасности, которые вступят в силу в случае нарушения соглашения Россией.

Путин, как и с самого начала, делает ставку на уменьшение интереса США и усталость Европы, и, вероятно, сейчас считает, что ему лучше выиграть время и дождаться, когда новая администрация Трампа станет нетерпеливой и предоставит Украине условия, которые снизят ее требования к соглашению .

Москва, следовательно, нуждается в убеждении. Возможно, поможет то, что среднесрочные перспективы России не так сильны, как кажется. Большие потери на поле боя значительно снизили количество и качество русских войск. Повышение подписных бонусов для вступления в армию свидетельствует о сложностях, с которыми сталкивается Москва, пытаясь поддержать набор.

Большинство оборудования, которое Россия посылает на передовую, восстановлено из запасов времен Холодной войны, которые хотя и большие, но значительно истощены. Между тем, российская экономика перегрета: публичные расходы растут, как и инфляция и процентные ставки, а страна теряет человеческий капитал и технологическое превосходство.

Когда придет критический момент, неизвестно, многое зависит от внешней поддержки, которую Россия сможет получить, но это может произойти уже в конце следующего года. Короче говоря, Россия истощается, но Украина истощается быстрее. Это означает, что Путин подвергается давлению, но Запад должен увеличить свои усилия, чтобы уравнять шансы между Киевом и Москвой.

Эти усилия должны включать как расширение военной поддержки в Украине, так и усиление экономического давления на Россию. Подобно подходу президента США Ричарда Никсона в 1972 году, когда он усилил бомбардировку и дипломатическое давление на Северный Вьетнам, цель состоит в том, чтобы заставить противника вступить в переговоры.

Сегодня прямая интервенция может быть невозможна, но принудительные меры могут повлиять на расчеты России. Недавнее решение США снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России является давно ожидаемым шагом в правильном направлении, но еще многое предстоит сделать, включая увеличение поставок средств ПВО и боеприпасов, увеличение финансовой помощи и ускорение военных тренировок.

Европейские страны также могут конфисковать замороженные российские активы, использовать эти средства для ускорения поставок оружия в Украину и внедрять вторичные санкции в отношении поставщиков из Центральной Азии, Восточной Азии и Ближнего Востока, поддерживающих военные усилия России. С усилением давления на военном и финансовом фронтах, Россия будет вынуждена рассмотреть соглашение, предусматривающее надежные гарантии безопасности для Украины.

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Если Россия остается неуступчивой, Европе придется взять на себя основную часть финансовой помощи для поддержки Украины в затяжном конфликте. И потребность в европейском развертывании в Украине не снизится. Часть гарантийной силы, такие как ПВО и боевые авиапатрули или ударный батальон для выполнения тренировочных задач, может быть развернута даже во время войны.

Такая позиция показала России, что Европа решительно настроена защищать суверенитет Украины и что европейские войска будут присутствовать там, несмотря на обстоятельства. Это сказало бы Путину, что даже когда политика меняется, Запад готов стоять на своем.

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