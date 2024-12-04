Без залізних гарантій, що Україна залишиться під захистом, припинення вогню може виявитися значно гіршим, ніж сам конфлікт

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США створила передумови для серйозного шоку в Європі. Під час виборчої кампанії Трамп пообіцяв швидко розпочати переговори щодо припинення вогню в Україні та укласти мирну угоду з Росією, агресором у цьому конфлікті. Якщо його адміністрація виконає ці обіцянки, це матиме далекосяжні наслідки не лише для України, але й для європейської безпеки загалом.

Європейці, включно з українцями, не можуть бути виключені з обговорень, які визначатимуть їхнє майбутнє. Рішучі європейські країни мають зараз об’єднатися, створити коаліцію, сісти за стіл переговорів і чітко та голосно висловити свої умови.

Передусім європейська коаліція має наполягати на тому, що включення надійних і ефективних гарантій безпеки для України є обов’язковою передумовою будь-яких серйозних переговорів. І Європа повинна бути готовою надати ці гарантії самостійно, розгорнувши війська на українській території для стримування можливого масштабного російського наступу в майбутньому.

Без залізних гарантій, що Україна залишиться під захистом, припинення вогню може виявитися значно гіршим, ніж сам конфлікт, а недостатнє врегулювання може стати фатальним не лише для України, а й для всього континенту.

Вікно можливостей

Війна складається для України невдало. Після невдалої наступальної операції влітку 2023 року Київ спробував несподіваний напад на Курську область Росії в серпні 2024 року, але так і не зміг змінити тактичний баланс на свою користь на фронті.

Натомість країна стикається з дедалі більшими проблемами. З минулого літа Москва активізувала мобілізацію національної гвардії та резервів, а лише кілька тижнів тому залучила тисячі північнокорейських "спецпризначенців", наданих режимом у Пхеньяні.

Російські війська досягли поступових успіхів на основних фронтах війни, особливо в Донецькому регіоні, де вони мають кількісну перевагу в техніці, боєприпасах і чисельності особового складу. Дефіцит систем протиповітряної оборони України дозволяє російським пілотованим і безпілотним літакам проводити розвідку та знищувати будь-які важливі українські цілі в зоні досяжності, що ускладнює концентрацію сил для наступальних дій.

Ситуація поза лінією фронту також не краща. З настанням зими Росія продовжує свою кампанію проти енергетичної інфраструктури України, розпочату ще минулого березня, що, ймовірно, матиме важкі наслідки. Мільйони українців можуть залишитися без опалення, електрики та води, що спровокує нову хвилю біженців, які рятуватимуться всередині країни та у всій Європі.

Українське суспільство демонструвало надзвичайну стійкість від початку війни у 2014 році — і особливо після масштабного вторгнення Росії у 2022-му, — проте зараз з’являються ознаки виснаження. Весняна мобілізація, організована Києвом, хоча й частково вирішила проблему дефіциту людських ресурсів, не змогла повністю її подолати, і військове становище виглядає дедалі загрозливішим.

Росія також зуміла згуртувати підтримку з боку країн, які президент Володимир Путін називає "глобальною більшістю". Багато з них взяли участь у саміті БРІКС, що відбувся у Казані в жовтні. (Росія була однією із засновниць БРІКС разом із Бразилією, Індією, Китаєм та Південною Африкою).

Хоча лідери інших країн БРІКС виявили більшу стриманість, ніж Москва, у відході від фінансових інституцій, підтримуваних Заходом, або у просуванні явно антизахідного порядку денного, саміт показав успіх Росії в уникненні дипломатичної ізоляції, попри її явні порушення міжнародного права в Україні.

Європа повинна бути готовою надати гарантії самостійно.

Запровадження на початку наступного року врегулювання в Україні під керівництвом Трампа буде особливо невчасним. Це змусить Україну вести переговори з позиції військової слабкості. А контури потенційної угоди, які окреслювали Дж. Д. Ванс, обраний віцепрезидент, та інші представники оточення Трампа під час президентської кампанії, свідчать, що це не буде вирішено на користь України.

Типові пропозиції включають військове замороження вздовж поточних ліній фронту та умови для післявоєнного статусу України, які варіюються від офіційного нейтралітету до повного роззброєння. Такі умови повністю суперечать обіцянці лідерів НАТО, даній Києву в липні на саміті альянсу у Вашингтоні, про "добре освітлений міст" до членства. Угода такого роду означатиме фактичне "вимкнення світла".

Більше того, така угода, найімовірніше, спровокує політичну та військову кризу в Україні, яку Росія зможе використати для досягнення своєї мети — перетворення країни на покірну домінію.

Колапс України матиме руйнівний вплив на Європу, викликавши кризу довіри не лише у трансатлантичних відносинах, а й у принципі колективної оборони, закладеному в статті 5 НАТО, а також у довірі до Європейського Союзу. Росія, найімовірніше, спробує поглибити ці тріщини та посіяти ще більше сумнівів, спонукаючи деякі європейські країни дистанціюватися від Заходу.

Щоб запобігти такому катастрофічному результату, Україна потребує сильного власного захисту та гарантій безпеки від Європи.

Зараз існує вузьке двомісячне вікно до інавгурації Трампа, щоб забезпечити включення обох цих ключових елементів до будь-яких майбутніх переговорів. Європа та Україна не повинні втратити цю можливість.

Основні вимоги

Варто зазначити, що всеосяжна мирна угода у 2025 році є вкрай малоймовірною. Після незаконної анексії територій у п’яти українських областях Москва не захоче відмовлятися від своїх претензій без серйозної військової поразки чи внутрішніх політичних змін.

Водночас будь-якому незалежному українському уряду буде політично неможливо і небезпечно для внутрішньої стабільності відмовитися від окупованих територій у Криму, Донецьку, Херсоні, Луганську та Запоріжжі.

Таким чином, угода буде обмежена лише військовим припиненням вогню, а політичні переговори відкладені на пізніший етап. Щодо очікуваного дотримання угоди Росією, то історія закликає до обережності: Мінські угоди також мали на меті зупинити насильство та створити основу для масштабного врегулювання після першого вторгнення Росії у 2014 році.

У період із 2015 до 2022 року Росія та Україна провели майже 200 раундів переговорів і погодили 20 режимів припинення вогню. Протягом цього часу Росія щодня випробовувала ці угоди артилерійськими обстрілами, снайперськими пострілами, диверсіями, кібератаками, засобами радіоелектронної боротьби та потужними кампаніями дезінформації. Сьогодні Росія так само навряд чи дотримуватиметься подібних зобов’язань. Така угода лише відкриє шлях до тривалого конфлікту низької інтенсивності.

Неадекватна угода може приректи не лише Україну, а й увесь континент

Проте нова адміністрація США все ще може прийняти рішення про таку домовленість, незважаючи на її явні недоліки. Це залишає Україну та Європу перед необхідністю виходити з поганої ситуації.

По-перше, вони мають наполягати на тому, щоб жодні переговори не відбувалися без Києва та ключових європейських зацікавлених сторін.

Якщо американські та російські (і потенційно китайські) переговірники визначать майбутнє континенту через угоду за посередництва Саудівської Аравії чи Туреччини, було б кошмарним сценарієм, згадуючи Мюнхенську угоду 1938 року, коли чехословацькі дипломати були замкнені в кімнаті, поки Західна Європа домовлялась з Адольфом Гітлером, або нещодавня угода в Досі 2020 року, угода між Сполученими Штатами та Талібаном, яку адміністрація Трампа навʼязала уряду Афганістану.

Також важливо уникати врегулювання, що має слабку силу, яке Росія може порушити без негайних наслідків. Неефективність як Мінських угод, так і Будапештського меморандуму 1994 року — угоди, підписаної Росією, яка надала гарантії безпеки Білорусі, Казахстану та Україні — показує небезпеку покладатися на те, що Москва дотримає свого слова.

Тому нова угода повинна включати сильні механізми відповідності, які гарантують наслідки у разі порушення. За відсутності таких заходів велика ймовірність того, що Росія сприйняла б припинення вогню просто як оперативну паузу для відновлення своїх сил перед відновленням широкомасштабного наступу — лише тоді розтерзана війною та політично крихка Україна матиме менше можливостей протистояти, ніж це сталося в лютому 2022 року.

Щоб уникнути цих підводних каменів і нав'язати свої умови, Європа повинна пробитися до переговорного столу. Однак для цього їй потрібно подолати свої внутрішні розбіжності.

Уряди деяких європейських країн, таких як Угорщина та, в меншій мірі, Словаччина, відкрито виступають за умиротворення Росії, в той час як інші, зокрема нинішнє керівництво Німеччини, Греції, Італії та Іспанії, принаймні справляють враження, що не будуть протистояти угоді, яку очолить США, для швидкого завершення війни.

Але є ще багато країн, готових твердо стояти на боці України та європейських інтересів безпеки. До складу основної коаліції можуть увійти Франція, Польща, Сполучене Королівство, Балтійські держави та Північні країни, а також вони можуть залучити Чехію, Румунію і навіть Бельгію та Нідерланди на свій бік.

Особливо Франція та Сполучене Королівство могли б використовувати свої дипломатичні та військові можливості, як це було під час ядерних переговорів з Іраном у 2015 році, щоб відстояти принципову європейську позицію. За умови, що віддані уряди візьмуть на себе лідерство, європейці зможуть створити достатньо шуму, щоб США стало складно, якщо не неможливо, ігнорувати їх.

Наступне питання — як створити надійну гарантію безпеки. Одна з ідей, що була запропонована, — це запросити Україну почати процес вступу до НАТО ще до завершення війни.

Політично це сигналізувало б Росії, що вона не може очікувати, що угода про припинення вогню включатиме умови нейтралітету України або, що ще гірше для Києва, демілітаризації. Психологічно цей крок підвищив би моральний дух української армії та суспільства.

Це також могло б змусити Росію вступити в переговори раніше, якщо вона хоче обговорити статус України, який не передбачає повного членства в НАТО. Але просте запрошення Києва приєднатися до НАТО саме по собі не є негайною гарантією безпеки.

І отримати згоду всіх членів НАТО на таку гарантію було б складно через небажання нової адміністрації Трампа збільшувати зобов'язання США щодо безпеки Європи та висловлені побоювання уряду Німеччини щодо ескалаційних наслідків такого кроку. Ці країни можуть змінити свої позиції з часом, але гарантії безпеки для України не можуть чекати.

Іншим варіантом могло б бути збільшення фінансової підтримки Україні та скасування більшості обмежень на використання сили — так званої "ізраїльської моделі", з посиланням на гарантію безпеки, яку США надають Ізраїлю. Оснащення України сучасними можливостями дозволило б Києву зміцнити власну оборону, що, в свою чергу, стримувало б російську агресію.

Але це потребує постійної фінансової та політичної підтримки з боку західних партнерів. І, як показали останні конфлікти Ізраїлю на Близькому Сході, підтримка України може вимагати прямої участі в захисті від нападів. Крім того, ці партнери можуть у будь-який момент відмовитися від такої гарантії і без великих витрат для себе.

Важливо уникнути слабо зобов'язуючої угоди, яку Росія могла б порушити без негайних наслідків

Це веде до останнього варіанту: розгорнути військові сили в Україні, щоб забезпечити дотримання Росією угоди про припинення вогню. Європа мала б очолити таку операцію, використовуючи свої військові можливості та стратегічні інтереси в обороні України, з обмеженою підтримкою з боку США.

Цей підхід мав би кілька переваг: він продемонстрував би конкретну європейську відданість і заблокував би подальші російські просування, відповідав би очікуванням Трампа щодо того, щоб європейці самі піклувались про свій континент, і змусив би Росію вступити в серйозні переговори.

Метою європейського розгортання було б не надання комплексної оборони Україні. Скоріше, це мала б бути гарантійна сила, що виступає як стримуючий фактор проти великомасштабної агресії Росії та готова швидко реагувати на випадок нападу. Така модель часто називається "корейською моделлю", оскільки військова присутність США в Південній Кореї забезпечує подібне стримування агресії з боку Північної Кореї.

В Україні європейська військова присутність діяла б як захисний щит безпеки та сигналізувала б про непохитну відданість Заходу. Це змусило б Росію утриматися від ескалації, оскільки ще одна інвазія в Україну могла б призвести до високого ризику втягування Європи та НАТО.

Військове розгортання європейської коаліції вимагало б значного наземного компонента, принаймні чотирьох-п’яти багатонаціональних бригад комбінованих сил під постійною командною структурою. Війська мали б бути розташовані на сході України і повинні бути готові до бою, мобільні та адаптовані до українських умов.

Потужний авіаційний компонент, включаючи бойові авіапатрулі, повітряні радари для виявлення літаків чи ракет, наземні засоби ППО та можливості швидкої реакції були б необхідні для запобігання російським бомбардуванням і повітряним вторгненням. Деякі з цих систем можна було б експлуатувати з авіабаз поза межами України.

Нарешті, морський компонент міг би допомогти забезпечити морські лінії комунікації, але відповідно до умов Монтреуської конвенції, яка регулює проходження через Босфор і Дарданелли, Туреччина повинна спочатку дозволити обмежену кількість західних військових суден увійти до Чорного моря.

На відміну від миротворчої місії ООН, ця європейська гарантійна сила повинна мати достовірну владу і можливість реагувати на відновлену російську офензиву значно більше, ніж просто спостереження. Однак її основна роль полягатиме в стримуванні; європейські війська не виконуватимуть передових бойових завдань, де вони були б піддані щоденним інцидентам та сутичкам, щоб уникнути ризику небажаної, неконтрольованої ескалації.

Коаліція працюватиме оборонно, розташовуючись щонайменше за десяток миль від передової лінії та з правилами ведення бойових дій, що підкреслюють їхню стримуючу позицію.

Примусові заходи можуть вплинути на розрахунки Росії

Ця операція буде амбітною для європейських країн, але не неможливою. Франція, Німеччина та Сполучене Королівство вже неодноразово здійснювали довгі та складні військові місії в далеких регіонах, таких як Афганістан, Ірак та Сахель.

Хоча Європа надасть основну кількість військових, підтримка США — хоч і обмежена та малопомітна — буде необхідна для забезпечення стійкості цієї сили, особливо у частині авіаційних патрулів, ППО та можливостей розвідки, спостереження та рекогносцирування. Більшість операцій США можуть здійснюватися дистанційно, без необхідності присутності американських військ в Україні.

Європейські гаранти повинні очікувати, що Росія спробує перевірити межі цієї безпекової угоди, використовуючи ракетну артилерію та мінометні обстріли, електронну війну та спецоперації для порушення логістичних мереж місії.

Країни Європи, що візьмуть участь у силовій операції, ймовірно, зіткнуться з величезним потоком дезінформації та інших спроб саботажу. Щоб стримувати ці загрози, їм знадобляться міцні засоби захисту від кібернападів та публічна дипломатія для протидії російським наративам.

Досягнення угоди

Згода на таку гарантію безпеки буде виглядати надзвичайно непривабливою для Росії, враховуючи її поточну військову перевагу. Москва вже відкинула угоду від березня 2022 року, попередню спробу завершити війну, оскільки відмовилася прийняти гарантії безпеки, які набудуть чинності у разі порушення угоди Росією.

Путін, як і з самого початку, робить ставку на зменшення інтересу США та стомленість Європи, і, ймовірно, зараз вважає, що йому краще виграти час і дочекатися, коли нова адміністрація Трампа стане нетерплячою і надасть Україні умови, що знизять її вимоги до угоди.

Москва, отже, потребує переконання. Можливо, допоможе те, що середньострокові перспективи Росії не такі сильні, як здається. Великі втрати на полі бою значно зменшили кількість і якість російських військ. Підвищення підписних бонусів для вступу до армії свідчить про труднощі, з якими стикається Москва, намагаючись підтримати набір.

Більшість обладнання, яке Росія надсилає на передову, є відновленим з запасів часів Холодної війни, які хоча і великі, але значно виснажені. Тим часом російська економіка перегріта: публічні витрати зростають, як і інфляція та відсоткові ставки, а країна втрачає людський капітал та технологічну перевагу.

Коли прийде критичний момент, невідомо, багато залежить від зовнішньої підтримки, яку Росія зможе отримати, але це може статися вже наприкінці наступного року. Коротше кажучи, Росія виснажується, але Україна виснажується швидше. Це означає, що Путін піддається тиску, але Захід повинен збільшити свої зусилля, щоб вирівняти шанси між Києвом і Москвою.

Ці зусилля повинні включати як розширення військової підтримки Україні, так і посилення економічного тиску на Росію. Подібно до підходу президента США Річарда Ніксона в 1972 році, коли він посилив бомбардування та дипломатичний тиск на Північний В’єтнам, мета полягає в тому, щоб змусити супротивника вступити в переговори.

Сьогодні пряма інтервенція може бути неможливою, але примусові заходи можуть вплинути на розрахунки Росії. Нещодавнє рішення США зняти обмеження на використання Україною дальнобійної зброї для ударів по Росії є давно очікуваним кроком у правильному напрямку, але ще багато чого потрібно зробити, включаючи збільшення поставок засобів ППО та боєприпасів, збільшення фінансової допомоги та прискорення військових тренувань.

Європейські країни також можуть конфіскувати заморожені російські активи, використати ці кошти для прискорення постачання зброї в Україну та впроваджувати вторинні санкції щодо постачальників з Центральної Азії, Східної Азії та Близького Сходу, які підтримують військові зусилля Росії. З посиленням тиску на військовому та фінансовому фронтах Росія буде змушена розглянути угоду, яка передбачає надійні гарантії безпеки для України.

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Якщо Росія залишатиметься непоступливою, Європі доведеться взяти на себе основну частину фінансової допомоги для підтримки України в затяжному конфлікті. І потреба в європейському розгортанні в Україні не зменшиться. Частина гарантійної сили — такі як ППО та бойові авіапатрулі чи ударний батальйон для виконання тренувальних завдань — може бути розгорнута навіть під час війни.

Така позиція показала б Росії, що Європа рішуче налаштована захищати суверенітет України та що європейські війська будуть присутні там, незважаючи на обставини. Це сказало б Путіну, що навіть коли політика змінюється, Захід готовий стояти на своєму.

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