БЕРЛИН – Европейцам давно пора начать серьезно относиться к защите Украины. Поскольку лидер России Владимир Путин представляет наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны, ставки понятны.

Подход президента США Дональда Трампа к этому вопросу справедливо напугал европейских лидеров, но вместо того, чтобы проактивно защищать свои интересы, они потратили большую часть своей энергии на реагирование на прямые события и попытки снизить ущерб.

