Эй, русский, я расскажу, как мы встретим тебя в Киеве

Эй, русский, помнишь штурм Грозного в канун 1995-го? Когда покрошили в капусту твою Майкопскую бригаду.
А Афганистан помнишь?
Так вот, это все были цветочки.
Я расскажу, как мы встретим тебя в Киеве.
Мы будем жечь вас в танках, расстреливать из окон, взрывать в подъездах.
Будем гнать, как бешеных псов, отлавливать на чердаках, в парках, в подвалах…
И уничтожать.
Из Киева вы вернетесь не парадным шагом, а в целлофановых пакетах.
И закопают вас не как героев, а как безымянные тела, с крестами без фамилий. И сотрут из своей памяти.
Бегите!
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