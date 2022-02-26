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Эй, русский, я расскажу, как мы встретим тебя в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
Эй, русский, я расскажу, как мы встретим тебя в Киеве

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
26.02.2022, 15:54

Напишу на русском языке, чтобы было понятно оккупанту

Эй, русский, помнишь штурм Грозного в канун 1995-го? Когда покрошили в капусту твою Майкопскую бригаду. 

А Афганистан помнишь? 

Так вот, это все были цветочки. 

Я расскажу, как мы встретим тебя в Киеве. 

Мы будем жечь вас в танках, расстреливать из окон, взрывать в подъездах. 

Будем гнать, как бешеных псов, отлавливать на чердаках, в парках, в подвалах…

И уничтожать.

Из Киева вы вернетесь не парадным шагом, а в целлофановых пакетах. 

И закопают вас не как героев, а как безымянные тела, с крестами без фамилий. И сотрут из своей памяти. 

Бегите!

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