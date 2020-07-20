Фактор страха: зачем Кадырову задевать Зеленского. Так ли важны извинения?

Глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за відео Кварталу 95, яке його образило, а також виконати свою передвиборчу обіянку покласти край війні на сході України.

Заяви Кадирова - не що інше, як інформаційно-психологічна атака, яка, разом з іншою інформацією щодо можливого російського наступу, повинна створити відчуття страху та постійного напруження особисто в президента України.

Мета - досягти цілей, озвучених заступником голови Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком та Росією щодо Донбасу та Криму - повна автономія та вода.

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Інструментом такої атаки не випадково обраний Кадиров, як людина що вже один раз психологічно дотиснула

Зеленського (у 2014 році, Зеленський піддався різкій критиці з боку оточення Кадирова за жарт про главу Чечні, який нібито плакав через знесення пам'ятника Леніну в Харкові. Після цього він вирішив вибачитися перед Кадировим. - Ред.)

Жодної публічної відповіді президенту України робити не варто. Це не його рівень спілкування.

Максимум в міжнародній площині - нота від Міністерства закордонних справ України щодо незрозумілої поведінки одного з керівників суб’єктів РФ.

А в середині України - активізація діяльності спецслужб по відношенню до російської агентури. В тому числі, до тієї, яка виступає частиною українського політикума.

Зараз для Зеленського не так страшний його попередник Петро Порошенко, якого він робить прапором невеликої частини опозиції, як Віктор Медведчук, який буде відкусувати в нього електоральні шматки. Я б на його місці так і зробив.

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