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Фарс или потеря контроля? Конфликт вокруг вагнеровцев расставляет все точки

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 09:44

Действительно ли вагнеровцы частная армия Путина?

Евгений Пригожин отказался подписывать контракт "вагнеровцев" с Минобороны России. Вместе с тем, заявил, что будет подчиняться только верховному главнокомандующему вооруженными силами России, то есть Владимиру Путину. Конфликт и конкуренция с министром обороны Шойгу продолжаются.

Однако Путин на совещании с так называемыми военкорами решил поддержать Шойгу и сказал, что всем военным компаниям нужно подписать контракт с Минобороны. Если этого не будет – не будет и правовой основы для социальных гарантий.

Пригожин в ответ вновь подчеркнул, что вагнеровцы не будут подписывать контракт, потому что минобороны приватизировано группой частных лиц и они не будут участвовать в этом "преступлении".

И сейчас самое интересное, как на это отреагирует Путин.

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Если Путин закроет на это глаза, это означает, что речь идет не о кукольном театре, а Президент расписывается в собственной беспомощности в отношениях с частными военными формированиями. Что "Вагнер" превратился в реальную силу, способную не слушать требования главнокомандующего. А от этого до готовности защищать собственные интересы – несколько шагов.

Разве что Пригожина отстранят от руководства вагнеровцами, а компании найдут нового финансиста. Так уже не раз было с подобными непослушными проектами.

Или имеем дело с очередным кукольным театром и у Путина на вооружении собственная военная компания, которая могла бы выступать в роли опричников и противовесом генералов, если бы те готовы были покуситься на власть чекистской вертикали. Следовательно, вагнеровцы будут выполнять поручения президента как на украинском фронте, так и в странах Африки, где их функция с точки зрения обогащения Путина и его окружения еще более важна.

Все это станет ясно совсем скоро.

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евгений пригожинвагнеровцы
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