Фарс чи втрата контролю? Конфлікт навколо вагнерівців розставляє всі крапки

Євген Пригожин відмовився підписувати контракт "вагнерівців" з Міноброни Росії. Заявивши водночас, що підкорятиметься лише верховному головнокомандувачу збройних сил Росії, тобто Володимиру Путіну. Конфлікт і конкуренція з міністром оборони Шойгу продовжуються.

Однак Путін на нараді з так званими воєнкорами вирішив підтримати Шойгу і сказав, що всім військовим компаніям потрібно підписати контракт з Міноборони. Якщо цього не буде – не буде і правової основи для соціальних гарантій.

Пригожин у відповідь знову підкреслив, що вагнерівці не підписуватимуть контракт, бо міноборони приватизоване групою приватних осіб і вони не братимуть участі у цьому "злочині".

І зараз найцікавіше, як на це відреагує Путін.

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Якщо Путін закриє на це очі, це означатиме, що йдеться не про ляльковий театр, а Президент розписується у власній безпорадності у відносинах з приватними військовими формуваннями. Що "Вагнер" перетворився на реальну силу, здатну не слухати вимоги головнокомандувача. А від цього до готовності захищати власні інтереси – кілька кроків.

Хіба що Пригожина посунуть від керівництва вагнерівцями, а компанії знайдуть нового фінансиста. Так уже не раз було з подібними неслухняними проєктами.

Або маємо справу з черговим ляльковим театром, і у Путіна на озброєнні власна військова компанія, яка могла б виступати в ролі опричників і противагою генералів, якби ті готові були зазіхнути на владу чекістської вертикалі. Відтак вагнерівці виконуватимуть доручення президента як на українському фронті, так і в країнах Африки, де їхня функція з точки зору збагачення Путіна та його оточення ще більш важлива.

Все це стане зрозуміло зовсім скоро.

Оригінал

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