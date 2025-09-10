Фасад кремлевского концлагеря: как "хороших русских" добивает правда об их стране
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем мнение Павла Казарина:
- Российская оппозиция долгие годы соглашалась на роль спарринг-партнера диктатуры, но как только концлагерь построили, его фасад уехал в эмиграцию;
- они выступают против коллективной ответственности, потому что не хотят признавать себя соавторами режима;
- сейчас они могут претендовать лишь на символическую роль, но после 24 февраля 2022 года без Украины тут не обойтись;
- они добровольно самоустранились от силовых акций и конкурируют лишь за европейские деньги с изгнанниками из других стран;
- любой, кто хотел бы сохранить Россию, обречен сам стать драконом;
- поэтому единственная настоящая оппозиция российскому режиму – это Украина.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)