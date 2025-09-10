LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Павла Казарина:

  • Российская оппозиция долгие годы соглашалась на роль спарринг-партнера диктатуры, но как только концлагерь построили, его фасад уехал в эмиграцию;
  • они выступают против коллективной ответственности, потому что не хотят признавать себя соавторами режима;
  • сейчас они могут претендовать лишь на символическую роль, но после 24 февраля 2022 года без Украины тут не обойтись;
  • они добровольно самоустранились от силовых акций и конкурируют лишь за европейские деньги с изгнанниками из других стран;
  • любой, кто хотел бы сохранить Россию, обречен сам стать драконом;
  • поэтому единственная настоящая оппозиция российскому режиму – это Украина.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Павел Казаринроссийская оппозиция«хорошие русские»Думки вголос