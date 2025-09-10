Украина решает, кто в России противостоит режиму. И любые российские разговоры о будущем не имеют смысла, пока не получили моральной санкции от Киева

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Павла Казарина:

Российская оппозиция долгие годы соглашалась на роль спарринг-партнера диктатуры, но как только концлагерь построили, его фасад уехал в эмиграцию;

они выступают против коллективной ответственности, потому что не хотят признавать себя соавторами режима;

сейчас они могут претендовать лишь на символическую роль, но после 24 февраля 2022 года без Украины тут не обойтись;

они добровольно самоустранились от силовых акций и конкурируют лишь за европейские деньги с изгнанниками из других стран;

любой, кто хотел бы сохранить Россию, обречен сам стать драконом;

поэтому единственная настоящая оппозиция российскому режиму – это Украина.