LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Павла Казаріна:

  • Російська опозиція довгі роки погоджувалася на роль спарінг-партнера диктатури, але щойно концтабір добудували, його фасад поїхав в еміграцію;
  • вони виступають проти колективної відповідальності, бо не хочуть визнавати, що є співавторами режиму;
  • зараз вони можуть претендувати лише на символічну роль, але після 24 лютого 2022 року без України тут не обійтись;
  • вони добровільно самоусунулись від силових акцій і конкурують лише за європейські гроші з вигнанцями з інших країн;
  • будь-хто, хто хоче зберегти росію, приречений сам стати драконом;
  • тому єдина справжня опозиція російському режиму – це Україна.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
павло казарінросійська опозиція«хороші росіяни»Думки вголос