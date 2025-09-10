Україна вирішує, хто в Росії є противником режиму. І будь-які російські розмови про майбутнє не мають сенсу, доки не отримали моральної санкції від Києва

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Павла Казаріна:

Російська опозиція довгі роки погоджувалася на роль спарінг-партнера диктатури, але щойно концтабір добудували, його фасад поїхав в еміграцію;

вони виступають проти колективної відповідальності, бо не хочуть визнавати, що є співавторами режиму;

зараз вони можуть претендувати лише на символічну роль, але після 24 лютого 2022 року без України тут не обійтись;

вони добровільно самоусунулись від силових акцій і конкурують лише за європейські гроші з вигнанцями з інших країн;

будь-хто, хто хоче зберегти росію, приречений сам стати драконом;

тому єдина справжня опозиція російському режиму – це Україна.