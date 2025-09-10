Фасад кремлівського концтабору: як "хороших росіян" добиває правда про їхню країну
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Павла Казаріна:
- Російська опозиція довгі роки погоджувалася на роль спарінг-партнера диктатури, але щойно концтабір добудували, його фасад поїхав в еміграцію;
- вони виступають проти колективної відповідальності, бо не хочуть визнавати, що є співавторами режиму;
- зараз вони можуть претендувати лише на символічну роль, але після 24 лютого 2022 року без України тут не обійтись;
- вони добровільно самоусунулись від силових акцій і конкурують лише за європейські гроші з вигнанцями з інших країн;
- будь-хто, хто хоче зберегти росію, приречений сам стати драконом;
- тому єдина справжня опозиція російському режиму – це Україна.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)