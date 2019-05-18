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18.05.2019, 09:38

Филарет, Епифаний, Зеленский и угроза раскола (видеоколонка)

Филарет, Епифаний, Зеленский и угроза раскола (видеоколонка)
эксперт Украинского института будущего

Озвученный Филаретом конфликт вызван во многом тем, что церковные организации не были перерегистрированы - и УПЦ КП формально все еще существует

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Православная Церковь Украины, которая была создана полгода назад, оказалась на грани раскола. Инициатор этого - почётный патриарх ПЦУ Филарет. Бывший руководитель УПЦ КП заявляет, что Киевский патриархат не ликвидирован, обвиняет президента Порошенко и митрополита Епифания в обмане и рассказывает свою версию создания единой поместной церкви. По версии Михаила Денисенко (он же патриарх Филарет), существовала "теневая" договорённость, согласно которой он оставлял за собой бразды правления церковью внутри страны, а митрополит Епифаний в таком случае был не более чем ширмой для православных остального мира. "Невыполнение" данного условия Филарет считает достаточной причиной для начала раскола ещё не до конца оформленной ПЦУ.

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Теги: автокефалия, киевский патриархат, филарет, украинская православная церковь, томос об автокефалии
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