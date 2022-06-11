Философия войны и вторжение России в Украину: почему россияне идут на убийство украинцев

Приверженность президента РФ Владимира Путина к русской философии (представителями которой являются Иван Ильин или Александр Дугин) является общеизвестным фактом. Несмотря на потенциально важную роль философии в формировании российского вторжения в Украину, ученые неохотно используют ее подход к анализу ситуации в Украине.

Я хотела устранить этот недостаток. Исследуя и пытаясь понять логику Путина и его пропаганды по поводу вторжения России в Украину, я сосредоточила свое внимание на выдающемся философе Владимире Соловьеве и его книге "Война, прогресс и конец истории", в которой изложены основы русской философии по убийству и войне.

Философия войны по Соловьеву

Мораль и императив войны

В своей книге Соловьев размышляет о морали и императиве войны через разговор между пятью воображаемыми персонажами: князем, генералом, политиком, леди и господином Z. Последний персонаж – господин Z – привлекает внимание не только своим именем, но и идеями о войне, которые Соловьев выражает через него.

Определяя войну как убийство тысяч, философ поначалу размышляет, можно ли вообще оправдать акт лишения кого-то жизни.

Устами господина Z он предполагает, что убийство следует анализировать не через поступок, а основания, мотивировавшие или приведшие к нему. Иными словами, Соловьев говорит, что во время убийства зло заключается не в физическом факте гибели, а в моральной причине этого факта, а именно, в злой воле убивающего. Господин Z заключает, если убийство совершено по доброму умыслу, оно может быть оправдано.

Предположение такого рода задает вопрос, что есть добро, а что – зло. Соловьев обращается к возможности определения "абсолютного добра", которое имело бы универсальное значение, но оставляет этот вопрос нерешенным. Дальнейшая дискуссия скорее основана на общей морали российского менталитета, которую можно свести к утверждению: "Добро – это когда я отнимаю чьих-то женщин и коров, а зло – это когда отнимают у меня".

Возможные мотивы убийства

Анализируя возможные мотивы убийства, Соловьев вводит опять же через господина Z понятие Зверя, которое по определению описывает того, кто обладает злой волей. Затем он задает вопрос, не почувствуют ли моралисты стремление остановить Зверя силой, какой бы великой ни была возможность или даже вероятность его убийства?

Зверь олицетворяет опасность, и, следовательно, его убийство может быть оправдано двумя доводами. Господин Z выводит первый аргумент из природы Зверя. По его словам, Зверь опасен, потому что теряет разум и совесть. А звериное существо управляется только глубинными инстинктами. Как следствие, Зверь теряет свою человеческую природу и, как доказывает Соловьев из-за другого персонажа – генерала –, убийство Зверя равно убийству волка или тигра.

Вторая линия рассуждений господина Z сосредотачивается на жертве и рассматривает убийство Зверя как абсолютное благо, поскольку этот акт позволяет спасти жертву. "Единственный абсолют – это то, что я должен помогать тем, кто испытывает обиды", – говорит г-н Z.

В глазах Путина, украинцы – это звери

Итак, в отношении Украины теория Соловьева предполагает, что убийство украинцев не является для Путина (и россиян) злом по своей природе, поскольку приверженность демократии и независимости можно приравнять к потере ума и совести.

В глазах Путина, украинцы – звери, поведение которых руководствуется готовностью действовать против доминирования России и советского прошлого. Поэтому убивать их – это не зло, а абсолютное добро, потому что они не люди.

Этим можно объяснить многочисленные военные преступления, совершенные российскими солдатами против гражданского населения в Украине, которые можно расценивать как геноцид, и требовали сведения людей к недолюдям. Любой мир, не ведущий к полному уничтожению Зверей на территории Украины и не обеспечивающий бесспорное долгосрочное господство России на постсоветском пространстве, будет плохим.

По мнению Путина, "добрым" миром будет только мир, достигающий этих целей.

Можно иметь хорошую войну, а можно – злой мир

В зависимости от мотивов убийства, Соловьев, так же через господина Z, отходит от рассмотрения войны как абсолютного зла, а мира – как абсолютного добра. Зато он утверждает, что, в зависимости от мотивов войны, можно иметь хорошую войну, а можно – злой мир.

Соловьев определяет "хорошую" войну как войну, мотивированную необходимостью создания или консолидации государства. На этот раз через генерала Соловьев утверждает, что война является главным, если не единственным инструментом, с помощью которого государство создается и постепенно укрепляется.

Иллюстрируя правильность своего аргумента, он ссылается на пример США: "Соединенные Штаты как европейская колония были, конечно, созданы не войной, а открытиями, как и все остальные колонии. Но в момент, когда эта колония захотела стать государством, ему пришлось обрести свою политическую независимость путем продолжительной войны".

Война России против Украины была неизбежной. И последняя должна в ней выиграть.

Согласно теории Соловьева, война является единственным средством, с помощью которого можно создать новое государство или укрепить уже существующее. В таком случае войну между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку России консолидировать свои территории или попытку Украины обрести свою независимость.

Это значит, что эта война была неизбежна, и ничто потенциально не могло ей помешать.

Это также указывает на то, что украинцы должны победить в этой войне, потому что только победа может остановить российский империализм и принести настоящую независимость Украины.

Если Украина выиграет эту войну, то переговоры о долгосрочном мире с Россией будут возможны.

Зато переговоры, имеющие целью "сохранить лицо Путина" (будто бы там есть что хранить), лишь поддержат российские империалистические взгляды и попытки дальнейшей консолидации российской империи с помощью войны. Такой мир принесет только потерю Украиной своих территорий, суверенитета и миллионов людей.

Война становится абсолютным благом для Путина

Соловьев уделяет большое внимание анализу великих империй. По его словам, великие империи заслуживают особого статуса в обсуждении войн из-за их уникальной роли в мировой геополитике.

Они выступают охранниками порядка и мира в регионах. Массовые убийства, которые совершают великие империи, можно оправдать, если они спровоцированы революционными устремлениями. Империи должны их подавлять, даже убивая тысячи, во избежание дестабилизации порядка и мира во всем регионе, что приведет к дальнейшему насилию.

Следовательно, Россия, как великая империя, имеет право контролировать весь постсоветский регион. В этом случае Кремль рассматривает стремление украинцев к демократии и независимости как революционное, и поэтому считает оправданным их подавление с целью обеспечения мира и стабильности в регионе.

Поэтому Россия, по ее мнению, может прибегнуть к "спецоперации" и убийствам в Украине. Если не остановить эти революционные стремления, они, в конечном счете, приведут к беспорядку в регионе и еще большему количеству жертв.

Война становится абсолютным благом для Путина, поскольку она ведется ради "доброго" дела – сохранения империи. Кроме того, она должна привести к оккупации и дальнейшей аннексии украинских территорий, таким образом, консолидируя "большое" Российское государство.

Некоторые западные комментаторы, кажется, полностью поддерживают рассуждения Соловьева и империалистические взгляды Путина. Идея остановить войну путем передачи России оккупированных территорий Украины оправдывает войну и акт убийства украинцев с целью защиты великой империи. Вопрос только в том, может ли такое решение привести к миру в регионе в долгосрочной перспективе.

Если Соловьев будет прав, Путин продолжит вторжение в Украину после восстановления своей армии и экономики. Он все еще будет желать уничтожить украинские революционные стремления к демократии и независимости для контроля в регионе. Следует также помнить, что Польша, страны Балтии и Финляндия, как и Казахстан, Узбекистан и другие страны когда-то входили в состав Российской империи. Следовательно, Россия стремится вернуть и их тоже.

Ничего не оправдывает убийства

Украина имеет право выиграть эту войну, и ей нужна помощь мира, прежде всего, Западу. Западные политики и население должны рассматривать эту войну больше с нравственной точки зрения. Убийство человека не может быть оправдано, особенно если массовые убийства происходят с целью восстановления политического влияния или захвата территории другой страны.

Идея избегания войны была основой процесса демилитаризации в постсоветском регионе после распада Советского Союза, когда Запад оказывал давление на Украину, чтобы она передала ядерное оружие России в обмен на защиту.

Если Запад мог вмешиваться тогда, он должен взять на себя ответственность и помочь Украине сейчас.

Именно сейчас решается будущее Украины, и сейчас можно остановить российский империализм. Если это не сделать, Путин, вероятно, продолжит восстановление своей империи за пределами Украины. Не следует забывать, что его любимый Советский союз раньше достигал Берлина.

Колонка предоставлена Вокс Украина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.