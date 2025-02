Сколько "стоит" Украина? Давайте посчитаем в столбик!

13.01.2025 Congressional Research Service опубликовал свое исследование по оказанию финансовой помощи Украине — U.S. Direct Financial Support for Ukraine. В этом отчете указано, что по состоянию на январь 2025 года Конгресс США передал Украине в общей сложности $174,2 миллиарда за 2022-2024 финансовые годы.

USAID взял на себя обязательства по $30 миллиардам финансовой поддержки Украины через механизмы Всемирного банка и гарантировал выплату кредита украинскому правительству в размере $20 миллиардов за счет финансовых возможностей бюджета США 2024 финансового года. Это по словам Congressional Research Service.

Учитывая это – не совсем понятно, откуда господин Трамп берет цифры то $500 миллиардов, то $350 миллиардов... Но как для человека, который всю свою жизнь провел в огромных кредитах и пережил несколько банкротств, такой подход можно понять.

А теперь давайте обратимся к истории.

Украина, после обретения независимости в 1991 году, унаследовала значительный ядерный арсенал, состоявший примерно из 1900 стратегических ядерных боеголовок и 2500 единиц тактического ядерного оружия. На тот момент страна имела 220 стратегических носителей, включая 130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) SS-19 и 46 МБР SS-24, а также около 176 шахтных пусковых установок стратегических ракет.

После 1994 года, в рамках выполнения "ГАРАНТИЙ" Будапештского меморандума, из Украины вывезли около 2000 стратегических ядерных боеприпасов в Россию. Всего с марта 1994 года по июнь 1996 года из Украины было перемещено около 5000 ядерных боезарядов, включая тактическое оружие.

Кроме этого, как минимум 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных 1068 крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности, были переданы России или утилизированы, включая Ту-95 и Ту-160, точное количество которых публично не озвучивали.

В 2001 году я сидел в кабине последнего в Украине Ту-160 на полтавском военном аэродроме. С него уже срезали почти все. Говорили, что весь полк выстроился вдоль взлетной полосы, когда борт садился на последнюю стоянку. Все до единого плакали.

Мне было лет пять, когда я видел, как украинский "Белый лебедь" пролетел на высоте 250 метров над аэродромом в Полтаве.

Подытожим. В 2023 году общие расходы на ядерное оружие составили $91,4 миллиарда. Это и разработка (которая существенно сократилась), и обслуживание. Годовые расходы Франции на ядерное сдерживание составляют €6,6 миллиарда.

Точную стоимость одной боеголовки никто назвать не сможет, поскольку у таких вещей просто нет рыночного статуса. Но давайте хотя бы прикинем, что именно мы отдали для безопасности Запада БЕЗВОЗМЕЗДНО!

5000 ядерных боезарядов

130 МБР

44 бомбардировщика

176 шахтных пусковых установок

Если предположить, что стоимость производства одного ядерного заряда в ценах 2024 года составляет порядка $25-50 миллионов (разработка межконтинентальных баллистических ракет M51 обошлась Франции в €5 миллиардов), то по самым скромным подсчетам получается, что Украина только зарядами отдала на: 5000*$25 млн = $125 миллиардов.

Одна пусковая — это еще около $1 миллиарда. Один бомбардировщик — $200 миллионов. И это не считая ликвидации ракетных комплексов 9К72 "Эльбрус" (Scud), которых было утилизировано и передано более 185 ракет и 50 пусковых установок.

Таким образом, подсчитывая все это, а также добавляя к этим суммам сэкономленные средства НАТО на ядерное сдерживание (поскольку нечего сдерживать — Украина все отдала), нужно сказать, что это не Украина должна покрывать помощь США своими редкоземельными металлами!

Это страны НАТО должны скинуться и отдать деньги за то, что Украина инвестировала в глобальную архитектуру безопасности больше, чем любая другая страна в мире, отдав все перечисленное выше добро.

Если все говорят, что господин Трамп — бизнесмен, то пусть скажет нам что-то "по-бизнесовому". Никто не против необходимости платить за безопасность. Но нужно разобраться, кто, кому именно и сколько!

