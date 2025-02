Скільки "коштує" Україна? Порахуймо в стовпчик!

13.01.2025 Congressional Research Service опублікував своє дослідження стосовно надання Україні фінансової допомоги – U.S. Direct Financial Support for Ukraine.

У цьому звіті зазначено, що станом на січень 2025 року Конгрес США передав Україні загалом $174,2 мільярда за 2022-2024 фінансові роки.

USAID взяв на себе зобов'язань на $30 мільярдів фінансової підтримки України через механізми Світового банку та гарантував виплату позики уряду України розміром $20 мільярдів через фінансові можливості бюджету США 2024 фінансового року. Це за словами Congressional Research Service.

Враховуючи це – не дуже зрозуміло, звідки пан Трамп бере цифри то $500 мільярдів, то $350 мільярдів... Але як для людини, яка все своє життя провела у величезних кредитах і пережила кілька банкрутств – такий підхід можна зрозуміти.

А тепер звернімося до історії.

Україна, після здобуття незалежності у 1991 році, успадкувала значний ядерний арсенал, що складався з приблизно 1900 стратегічних ядерних боєголовок та 2500 одиниць тактичної ядерної зброї. На той час країна мала 220 стратегічних носіїв, включно зі 130 міжконтинентальними балістичними ракетами (МБР) SS-19 і 46 МБР SS-24 та близько 176 шахтними пусковими установками стратегічних ракет.

Після 1994 року, в рамках виконання "ЗАПЕВНЕНЬ" Будапештського меморандуму, з України було вивезено близько 2000 стратегічних ядерних боєприпасів до Росії. Загалом, з березня 1994 року по червень 1996 року з України було переміщено близько 5000 ядерних боєзарядів, включно з тактичною зброєю.

Крім цього, щонайменше 44 важкі бомбардувальники, оснащені 1068 крилатими ракетами повітряного базування великої дальності було передано Росії чи порізано, включно з Ту-95 та Ту-160, точну кількість яких публічно не озвучували.

Я у 2001 році сидів в кабіні останнього в Україні Ту-160 на полтавському військовому аеродромі. З нього вже було зрізано майже все. Розповідали, що увесь полк вишикувався вздовж посадкової смуги, коли борт сідав на останню стоянку. Всі до одного плакали.

Мені було років п'ять, коли я бачив, як український "Білий лебідь" пролетів на висоті 250 метрів над аеродромом у Полтаві.

Підсумуємо. У 2023 році загальні витрати на ядерну зброю склали 91,4 мільярда доларів США. Це і розробка (яка суттєво впала) і обслуговування. Щорічні витрати Франції на ядерне стримування становлять 6,6 мільярда євро.

Точної вартості однієї боєголовки ніхто назвати не зможе, оскільки ринкового статусу такі речі просто не мають. Але давайте хоч прикинемо, що саме ми віддали для безпеки Заходу БЄЗВОЗДМЄЗДНО!

5000 ядерних боєзарядів

130 МБР

44 бомбардувальники

176 шахтних пускових установок

Якщо припустити, що вартість вироблення одного ядерного заряду у цінах 2024 року становить близько 25-50 мільйонів доларів (розробка міжконтинентальних балістичних ракет M51 обійшлася Франції в 5 мільярдів євро), то за найскромнішими підрахунками виходити, що Україна тільки зарядів віддала на: 5000*$25 MLN = $125 мільярдів.

Одна пускова – це ще близько 1 ярду. Один бомбардувальник – 200 мільйонів доларів. І це не рахуючи ліквідації ракетних комплексів 9К72 "Ельбрус" (Scud), яких порізано і віддано понад 185 ракет і 50 пускових установок.

Таким чином, підраховуючи все це, а також додаючи до цих сум невитрачені гроші на ядерне стримування країн НАТО (оскільки нічого стримувати – Україна все віддала), треба сказати, що це не Україна має покривати своїми рідкісноземельними металами допомогу США!

Це країни НАТО мають скинутися і віддати гроші за те, що Україна інвестувала у глобальну безпекову архітектуру більше, аніж будь-яка країна у світі, віддавши все описане вище добро.

Якщо усі говорять, що пан Трамп – бізнесмен, то нехай скаже нам щось "по-бізнесовому". Ніхто не проти необхідності платити за безпеку. Але треба розібратися хто, кому саме і скільки!

