Мнение
"Фламинго" Украины: характеристики, летальность и стратегическое значение
Фабиан Гоффман
военный аналитик университета Осло, Норверия
17 августа появились изображения новой украинской крылатой ракеты под названием FP-5 "Фламинго". С тех пор киевский производитель оборонной продукции Fire Point начал маркетинговую кампанию по международному продвижению ракеты и пообещал значительное увеличение производства к концу года.
В этом материале рассматриваются известные технические характеристики ее возможностей, чтобы оценить ожидаемую эффективность, а затем – последствия ракеты для войны в Украине, а также для более широкой архитектуры сдерживания в послевоенной Европе.
