Формальные признаки ничего не стоят, если нет глубинных. Что сделало Украину независимой

Вряд ли на планете есть хотя бы одна полностью независимая страна, разве что почти безлюдный остров в Тихом океане.

Независимость – это фикция в глобализированном мире, где страны связаны сотнями и тысячами взаимных обязательств, договоров, ограничений и общих правил.

Почему тогда мы называем одни страны независимыми, а другие – нет?

Почему Украина независима, а Татарстан – нет, хотя обе страны приняли почти одновременно декларации о государственном суверенитете?

Какой ключевой признак независимых стран во взаимосвязанном мире?

Этот признак прост: где принимаются ключевые решения о жизни страны – в ее столице или в другой столице?

Я помню 90-е, когда за такими решениями киевская власть ездила в Москву.

Флаг был, Конституция была, правительство было, но независимости не было.

Наконец, у Тувы есть флаг, конституция и правительство, но нет независимости. Вроде бы имела до 1944-го, а потом отдала или не имела.

Что же делает страну независимой?

Лингвист Макс Вайнрайх сказал: "Язык – это диалект с армией и флотом".

Это очень точное определение поможет нам сформулировать, что такое независимость.

Оно наводит на мысль, что формальные признаки ничего не стоят, если нет глубинных.

Наличие армии и даже флота является важным, но не ключевым признаком: есть государства, в которых армия и флот подчинены, по сути, иностранным командирам, а есть государства в целом без армии, но безусловно независимые.

Независимым делает страну наличие общества, которое не соглашается с принятием решений в чужой столице.

Армия и флот являются лишь инструментами такого несогласия, так же как правительство и парламент, независимые медиа и субъекты экономики, общественные организации и массовые движения наподобие Майдана, как собственный язык (хотя есть независимые страны, говорящие на языках, общих с другими) и культура. Это только инструменты несогласия.

Украина становилась независимой постепенно, где-то в 2003-2004 годах этот тренд стал наконец-то очевидным.

Следующий рывок был в 2013-2014 годах.

Очередной – в 2022 году.

Мы доказали это самим себе и всему миру.

#моянезалежністьвженетендітна

Повторюсь. Независимым делает страну наличие общества, которое не соглашается с принятием решений в чужой столице.

Вот почему Украина сегодня независима.

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