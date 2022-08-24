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Формальные признаки ничего не стоят, если нет глубинных. Что сделало Украину независимой

Цей матеріал також доступний українською
Формальные признаки ничего не стоят, если нет глубинных. Что сделало Украину независимой

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
24.08.2022, 12:06

Не армия и флот делают страну независимой. А общество, которое не соглашается с принятием решений в чужой столице

Вряд ли на планете есть хотя бы одна полностью независимая страна, разве что почти безлюдный остров в Тихом океане.

Независимость – это фикция в глобализированном мире, где страны связаны сотнями и тысячами взаимных обязательств, договоров, ограничений и общих правил.

Почему тогда мы называем одни страны независимыми, а другие – нет?

Почему Украина независима, а Татарстан – нет, хотя обе страны приняли почти одновременно декларации о государственном суверенитете?

Какой ключевой признак независимых стран во взаимосвязанном мире?

Этот признак прост: где принимаются ключевые решения о жизни страны – в ее столице или в другой столице?

Я помню 90-е, когда за такими решениями киевская власть ездила в Москву.

Флаг был, Конституция была, правительство было, но независимости не было.

Наконец, у Тувы есть флаг, конституция и правительство, но нет независимости. Вроде бы имела до 1944-го, а потом отдала или не имела.

Что же делает страну независимой?

Лингвист Макс Вайнрайх сказал: "Язык – это диалект с армией и флотом".

Это очень точное определение поможет нам сформулировать, что такое независимость.

Оно наводит на мысль, что формальные признаки ничего не стоят, если нет глубинных.

Наличие армии и даже флота является важным, но не ключевым признаком: есть государства, в которых армия и флот подчинены, по сути, иностранным командирам, а есть государства в целом без армии, но безусловно независимые.

Независимым делает страну наличие общества, которое не соглашается с принятием решений в чужой столице.

Армия и флот являются лишь инструментами такого несогласия, так же как правительство и парламент, независимые медиа и субъекты экономики, общественные организации и массовые движения наподобие Майдана, как собственный язык (хотя есть независимые страны, говорящие на языках, общих с другими) и культура. Это только инструменты несогласия.

Украина становилась независимой постепенно, где-то в 2003-2004 годах этот тренд стал наконец-то очевидным.

Следующий рывок был в 2013-2014 годах.

Очередной – в 2022 году.

Мы доказали это самим себе и всему миру.

#моянезалежністьвженетендітна

Повторюсь. Независимым делает страну наличие общества, которое не соглашается с принятием решений в чужой столице.

Вот почему Украина сегодня независима.

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