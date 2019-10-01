Формула Штайнмайера: как минимизировать негатив (видеоколонка)

В Минске на заседании трёхсторонней контактной группы согласовали формулу Штайнмаера. Ожидаемый результат давления, оказываемого нашими "партнёрами" по нормандскому формату. Президент Украины Владимир Зеленский прямо указал на брифинге, что данная формула была "препятствием" к очередной встрече на высшем уровне.

Увы, ситуация идёт по негативному для нас сценарию. Этот вариант был очевиден ещё на рубеже 2017-18 годов, когда пассивная надежда украинских властей на решение проблем чужими руками начала откровенно утомлять европейских и американских политиков. От Киева ждали собственного видения того, что делать с Донбассом, и видения места Украины в региональной и глобальной системе. Не было ни того ни того. Была надежда, что новая власть сделает выводы из ошибок предшественников и начнёт формулировать собственную позицию. Увы, но они пошли по накатанной дорожке. Результат - первый шаг к местным выборам в ОРДЛО и запуске особого режима самоуправления. Это поражение?

Это тяжёлая ситуация, в котрой есть два варианта действий - плакать и выть о том, как всё плохо, либо пытаться найти возможности для собственной игры в данной ситуации и перевода негативного сценария хотя бы в нейтральный.

Об этом - в видеоколонке.