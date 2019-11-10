ГБР уполномочен завалить

Если вы забьете в поисковую строку браузера “Государственное бюро расследований возбудило дело”, на вас вывалится целый ворох. Только за последнее время - против Луценко, Порошенко, владельца телеканала “Прямой” и так далее.

Уже по одному списку фамилий и названий можно заподозрить политическую предвзятость - не подвязалось ли ГБР работать дубинкой против представителей старой власти?

Очень на то похоже. Но с другой стороны, этот упрек недоказуем. Возможно, просто так совпало, что все чиновники, против которых ГБР возбуждает дела, так или иначе относятся к прошлой команде власти. А вдруг они действительно такие плохие - просто так получилось, что все нечистые на руку люди в одной политической лодке сидели? Что если у Виталия Луценко действительно есть доля в нелегальном игорном бизнесе, а Петр Порошенко некорректно заполнял декларации? Пусть это суд проверит!

Допустим.

Однако некоторые из недавно возбужденных ГБР дел, пахнут чем-то похуже, чем просто преследованием попередников. Потому что политическая предвзятость - штука не столь уж новая для украинских правоохранительных органов, а вот отработка повестки государства-агрессора - это уже новация даже для нашего бананового правосудия.

Просто порой ГБР использует обвинения, которые больше походят на аргументы Следкома РФ, а не украинского следственного органа.

И вот тому примеры.

Дело Андрея Парубия

Возбудив в сентябре делопротив экс-спикера Верховной Рады, ГБР обвинила его в “создании и координации вооруженных гражданских групп с целью совершения массовых беспорядков на территории Одессы 2 мая 2014 года”.

Придется напомнить, что происходило 2 мая в Одессе. Группы титушек и агрессивных сепаратистов под прикрытием местной милиции нападали на проукраинских митингующих, в том числе, используя огнестрельное оружие. После того, как сепаратистам удалось убить двоих из них - Андрея Бирюкова и Игоря Иванова - проукраинским силам удалось перевернуть ход противостояния, оттеснив сепаратистов к Куликовому полю. В процессе политической дискуссии, в которой в ход активно шли коктейли Молотова, загорелся Дом профсоюзов, в котором погибло более 40 пророссийских митингующих. Позже эта тема была поднята на знамена российской и пророссийской пропагандой, умалчивающей о том, что первые нападения были со стороны сепаратистов, а первые жертвы - с украинской стороны.

И вот теперь, через пять лет, украинский следственный орган обвиняет украинского чиновника в организации защиты региона от сепаратистских банд. Это должно насторожить даже людей, не испытывающих симпатии к Парубию, если они, конечно, испытывают симпатии к Украине.

Дело управления спецрасследований Генпрокуратуры

Сначала Андрей Портнов - экс-замглавы Администрации президента Януковича, и, если верить данным Surkov.leaks, вероятно, человек, юридически оформлявший аннексию Крыма для российской стороны, пишет у себя на Facebook, что Сергей Горбатюк, глава Управления спецрасследований ГПУ, “украл” документы, касающиеся “расстрелов милиции майдановцами”.

Спустя непродолжительное время ГБР, по обращению Андрея Портнова, возбуждает соответствующее дело против Горбатюка.

Дело освобожденных моряков

Освобождение украинских моряков, захваченных оккупантами в Керченском проливе, офис президента Зеленского подавал, как огромную геополитическую победу и доказательство своей компетентности в вопросах переговоров со страной-агрессором.

Однако теперь они стали фигурантами возбужденного уголовного дела. ГБР интересует, не были ли превышены полномочия как теми, кто их туда отправлял, так и самими моряками. Рассматривает дело Печерский суд и судья Вовк, известный ранее вынесением решений, очень полезных для господина Портнова.

Впоследствии, поняв, что дело пахнет жареным, ГБР устами своего шефа Романа Трубы заявило: моряки точно не при чем, расследуются действия тех, кто отдавал им приказы. Но это не так, и это видно по назначенным Бюро судебным экспертизам. Подробнее излагаетадвокат моряков Илья Новиков.

В общей сумме, это дело - большой подарок государству-агрессору, которое заявляет, что вернет суда Украине только после признания ею собственной вины (которая, напоминаю, состоит в том, что Украина направила свои корабли через свои же территориальные воды, часть из которых, вместе с Крымом, оккупирована Российской Федерацией). И большая мина под перспективы дела в Гамбургском трибунале по морскому праву, в котором Украина противостоит РФ.

Дело генерала Марченко со товарищи

Есть в Минобороны такая структура - Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ (ГУРСМО). Создано в 2015 году на основе Волонтерского десанта в Минобороны. Занималось разработкой новых норм вещевого и пищевого обеспечения в войсках. Если просто: разница между тем, как одевалась и питалась армия в 2014-м и сейчас - во многом, если не в первую очередь, их заслуга.

Руководит им генерал-майор Дмитрий Марченко, кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Еще в звании подполковника в составе родной 79 бригады “Марчелла” защищал Донецкий аэропорт. Его авторитет среди побратимов сомнению не поддается.

Однако поддается сомнению в следственных органах. 27 июня этого года следователи ГБР провели обыск в ГУРСМО, захватив с собой, попутно, всю документацию, что фактически парализовало работу ведомства. Повторный заход состоялся 18 июля.

Дел, по которым обвиняется Главное управление, несколько. Основное - о “некачественных бронежилетах”. Дескать, Главное управление не воспрепятствовало закупке 11 тысяч бронежилетов Корсар-М3.

Дальше - прямая цитата из Романа Трубы на брифинге: Було чітко встановлено та достовірно відомо, що за умов намокання бронежилети пробиваються наскрізь. Коли тканина пропускає вологу, вона втрачає свої непробивні властивості.

На этой фразе у любого человека, имеющего хоть какое-то отношение к армии, рука больно бьет по лбу. Хорошо, если по своему.

Корсар-М3 - вполне себе неплохой бронежилет украинского производства. До того, как его начали поставлять в войска, его часто покупали “за свои” военные и волонтеры. Как и в случае большинства современных жилетов, его “мягкая” часть сделана из кевлара.

Маленькая техническая деталь. Все арамидные ткани, включая кевлар, теряют прочность при намокании. Это общеизвестный факт и для военнослужащих, и для полицейских, и вообще для всех, кто сколь-либо интересовался современными бронежилетами. Да, если вы поплаваете в бронежилете, он, пока не высохнет, будет хуже держать пулю или осколок. Постарайтесь этого избегать. Так что такую претензию можно выдвинуть к абсолютному большинству бронежилетов в любой стране мира. Строить на ней обвинение можно лишь в том случае, если вам неинтересно, как вы выглядите в глазах хоть сколь-либо понимающих людей.

Наконец, ГУРСМО вообще не проводит закупки. Оно только выписывает технические стандарты и следит за их соблюдением. Если уж у ГБР действительно возникли серьезные претензии, то судить нужно было бы всю цепочку, от производителя до закупщиков, и искать, где там коррупционная составляющая зарыта.

Однако вместо этого предъявляются обвинения Марченко и пяти его коллегам. Включая его зама Сергея Почтаренко, боевого комбата 3-го бата 79 бригады.

Возможно, секрет кроется в том, что Портнов в своем личном телеграм-канале прямым текстом заявил, что обыски в МО - это его личный привет экс-президенту Порошенко, покровительствовавшего Волонтерскому десанту.

Итог

Все это в общей сумме рисует очень печальную связку из четырех звеньев. Это Андрей Портнов, экс-замглава Администрации президента Януковича, недавно вернувшийся в Украину и чувствующий себя настолько вольготно, что налево и направо разбрасывается угрозами прокурорами журналистам. Это Государственное бюро расследований, чрезвычайно чувствительное к его желаниям. Это несколько судей, известных своими лояльными по отношению к нему решениями. И это бывший помощник Портнова в бытность того народным депутатом, а ныне - глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Есть подозрения, что эти люди “подают” свою деятельность команде президента, как эффективную борьбу с Порошенко и его людьми. Вероятно, такое пользуется спросом в Офисе президента: общение с теми, кто принимает там решения, не оставляет сомнений, что для них борьба с Порошенко - глубоко личное.

Но проблема в том, что в вышеприведенных случаях под соусом борьбы с попередниками подается откровенная сдача интересов страны и откровенный реванш пророссийского вектора. Это уже не о внутренних разборках между “Слугой народа” и “Евросолидарностью”, это уже о попытке тихой сапой переиграть видение Майдана и продвинуть российскую повестку в видении нашей войны. Это целенаправленная серия ударов по майдановцам, по волонтерам и по военным.

А это уже, согласитесь, совсем другие расклады.