Президент Украины в первые дни 2026 года затеял большую кадровую революцию. Предстоит замена целого ряда фигур на ключевых должностях, но даже если бы речь шла только об одном назначении, о том, о котором уже точно известно, одного этого было бы достаточно, чтобы говорить о серьезных изменениях: генерал Буданов, глава Главного управления разведки, возглавил Офис президента.

Напомним, в конце ноября подал в отставку Андрей Ермак, руководивший Офисом с 2020 года и ставший одним из самых влиятельных людей в стране. Главной причиной его ухода стал коррупционный скандал: разоблачение Национальным антикоррупционным бюро схем по разворовыванию средств в государственной корпорации "Энергоатом" с участием ряда министров и бизнесменов, вхожих на Банковую, месторасположение президентского Офиса. Непосредственно в отношении Ермака обвинений не выдвинуто, по крайней мере пока, но заявление об уходе написать пришлось.

