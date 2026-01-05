Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції





Президент України в перші дні 2026 року затіяв велику кадрову революцію. Попереду заміна цілої низки фігур на ключових посадах, але навіть якби йшлося тільки про одне призначення, про те, про яке вже точно відомо, одного цього було б достатньо, щоб говорити про серйозні зміни: генерал Буданов, голова Головного управління розвідки, очолив Офіс президента.

Нагадаємо, наприкінці листопада подав у відставку Андрій Єрмак, який керував Офісом із 2020 року і став однією з найвпливовіших людей у країні. Головною причиною його звільнення став корупційний скандал: викриття Національним антикорупційним бюро схем із розкрадання коштів у державній корпорації "Енергоатом" за участю низки міністрів і бізнесменів, які мають доступ до Банкової, місця розташування президентського Офісу. Безпосередньо щодо Єрмака звинувачень не висунуто, принаймні поки що, але заяву про звільнення написати довелося.

Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net