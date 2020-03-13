Геополитическая операция "Медведчук": Украина на грани капитуляции

Незаметно мы вошли в период высокой плотности различных событий, многие из которых могут оказывать влияние на будущее десятилетие. По мере приближения к очередному путинскому победобесию, плотность различных политических событий будет лишь возрастать.

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Вслед за новостями о падении цен на нефть и о прогнозируемом обнулении сроков президентства Владимира Путина как очередного этапа государственного переворота, особого внимания заслуживают такие события как:

- поездка представителей оппозиционной платформы за жизнь (ОПЗЖ) в Кремль и в Государственную Думу;

- презентация в Киеве так называемой платформы "перемирия";

- одобрение верхней палатой российского парламента закона о признании украинцев и белорусов "носителями русского языка" без экзамена, для упрощения получения гражданства РФ;

- учреждение консультационного совета на базе Трехсторонней контактной группы.

Все эти события имеют общую конечную цель, совпадающую с приоритетами Путина. Разделим приоритеты Путина на две категории: первоочередной (актуальный, неотложный), и все остальные (кратко и среднесрочные).

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Из всех остальных внешнеполитических приоритетов Путина и его ОПГ, таких например как аннексия Республики Беларусь, военная операция в странах Балтии, нефтяная война с США и Саудовской Аравией, на первом месте стоит уничтожение Украины как геополитической реальности и субъекта международного права.

При этом самой неотложной оперативной приоритетной задачей является победа над Украиной до путинского победобесия, назначенного на 9 мая. В чем суть этой "победы"?

Эта победа рассматривается Путиным и его ОПГ не в военном плане, хотя и с помощью принуждения, путем применения военной силы со стороны окупиррованых регионов Донецкой и Луганской областей(ОРДЛО). Эта победа заключается в принуждении руководства Украины, как президента, так и народных депутатов к имплементации политических договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате 9 декабря 2019 года и прописанных в Минских соглашениях.

Путину нужны изменения в Конституцию Украины, освобождение коллаборантов и убийц украинцев от уголовного наказания (амнистия), особый статус ОРДЛО, назначение даты выборов на временно оккупированных территориях, вопреки международному праву и внутреннему законодательству.

С позиции Путина и его ОПГ все эти действия приведут к запуску необратимых процессов подрыва национальной безопасности и политической стабильности Украины. В дальнейшем превращение территории Украины в территорию девятого юго-западного федерального округа России (в восьмой федеральный западный округ РФ планируется превращение территории Республики Беларусь), будет лишь вопросом времени.

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Исходя из действий президента России, его оперативно-тактическая победа над Украиной, должна быть осуществлена руками руководства Украины с помощью различных нелинейных методов принуждения к этим действиям. При том, что реализация Минских соглашений и прочих указанных выше к ним производных, органически вписывается в доктрину гибридной войны России против Украины.

Со стороны Кремля сейчас продолжается скрытая фаза геополитической спецоперации по демонтажу Украины.

В такие роковые для страны дни, всегда резко активизируется деятельность тайной и явной вражеской агентуры. Российские вражеские агенты в частности, российская агентура в целом используются в качестве катализаторов-ускорителей уничтожения украинской государственности.

Итак, перейдем к детальному рассмотрению сути происходящих событий.

Поездка представителей ОПЗЖ в Кремль и в Госдуму, обосновывается отсутствием у Украины внешней политики, основанной на нормах международного права и защите национальных интересов, а также однозначной внутренней политики. Очевидно. внутренние сдерживающие факторы в виде СБУ и прочих правоохранительных органов не работают.

В политике, равно как и в прочей природе общественных отношений, не бывает вакуума. Если одно государство не имеет своей внешней политики, то оно сразу же становится объектом политики других государств. Эта формула применима к Украине.

Опосредованно народный депутат Виктор Медведчук выполнил задачи Путина внутри Украины. Через опосредованно управляемые телеканалы, он обеспечил доминирующее положение страны-агрессора и оккупанта в информационном пространстве Украины. Опосредованно влияет на внутренние общественные и политические процессы. Теперь ему поставлена задача стать политиком международного уровня.

В Кремле понимают, что президент Украины Владимир Зеленский не обеспечит имплементацию всех навязанных Украине военной силой и шантажом минских и нормандских договоренностей до победобесия.

Поэтому, для оказания дополнительного внешнеполитического давления на президента Украины и его Офис, в Кремле преступили к реализации очередной внешнеполитической спецоперации под условным названием "Медведчук". Лидер партии коллаборантов под названием ОПЗЖ Виктор Медведчук де-факто является полномочным представителем президента России в Украине.

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В Украине Виктор Медведчук выполняет роль открытого агента российского влияния на общественные и политические процессы и действует в преступных интересах Российской Федерации. В последнее время зарубежная активность Виктора Медведчука по количеству встреч за рубежом с иностранными политиками, стала большей, нежели президента Украины.

Путин передает Медведчуку свои контакты среди маргинальных пропутинских европейских политиков. А сам приезд Виктора Медведчука в Кремль и в Госдуму, встречи с российскими и европейскими парламентариями, был осуществлен в основном в информационно-разведывательных целях, как говорится "для картинки".

Путину необходимо обеспечить демонстрирование Медведчука западным политикам в качестве самого эффективного украинского политика, желающего "наступления мира на Донбассе" и главное, - знающего как это сделать. А в реалии – обеспечить участие в навязывании стране-жертвы Украине комплекса вины перед агрессором и оккупантом. Разведывательная цель зарубежных встреч Медведчука с маргинальными европейскими политиками заключается, в том числе и в их вербовке по поддержке преступных интересов и действий Путина против Украины.

Президент РФ с идеей нормандского измерения, при участии Медведчука осуществляет внешнеполитическую спецоперацию, имеющую четко выраженные четыре цели:

1. Задействование маргинальных западных политиков по оказанию дополнительного давления на президента Украины и его офис в целях обеспечения на данном этапе гибридной войны имплементации рассмотренных выше капитуляционных договоренностей.

2. Снижение объемов внешнеполитической деятельности Зеленского в случае игнорирования им имплементации капитуляционных договоренностей.

3. Демонстрирование Медведчука западным политикам в качестве самого эффективного украинского политика, для возможного назначения его на ключевые должности в органах власти Украины путем оказания давления на украинских властей через своих западных партнеров (подобный прецедент назначения Медведчука в ТКГ имеется).

4. Дразвал системы международного права и законодательства Украины.

Конечная цель внешнеполитической спецоперации под условным названием "Медведчук", заключается в отстранении от власти президента Украины неправовым способом с помощью нелинейных мер принуждения и установления Медведчука в качестве путинского гауляйтера украинского территориального пространства.

И эта спецоперация с высокой долей вероятности может быть реализована силами внутренней и внешней агентуры в случае, если Владимир Зеленский откажется реализовывать капитуляционный курс страны по путинскому сценарию. Причем, без всяких выборов, с помощью внешнего кремлевского управления.

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Поэтому излишняя внешнеполитическая активность Медведчука, его встречи с нелегитимными российскими депутатами, которые шесть лет назад установили правовой режим аннексии над временно оккупированным Крымом, совершили против национальных интересов Украины тяжкое преступление, принесли в Украину войну, посещают ОРДЛО и оккупированный Крым, является в первую очередь серьезным вызовом Зеленскому.

Все эти российские депутаты, сенаторы, судьи конституционного суда, российские чиновники, решения которых привели к установлению аннексии Крыма, находится под уголовным преследованием со стороны украинских властей. Против них открыты уголовные производства. Все они являются тяжкими государственными и международными преступниками, и также находятся под различными зарубежными ограничительными мерами.

Стоит отметить, что согласно ст. 1 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", в частности п.3: "при исполнении своих полномочий народный депутат руководствуется Конституцией и законами Украины и общепризнанными нормами морали". А какая именно может быть мораль у депутата, который в качестве коллаборанта, вместе с врагами, фактически соучаствует в длящемся преступлении агрессии против свой страны?

Депутат должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду и государство (ст. 8). Депутат обязан заботиться о благе Украины и благосостоянии Украинского народа, защищать интересы избирателей и государства.

Соблюдать требования Конституции, законов Украины, присягу народного депутата Украины (ст. 24). Кроме того, народный депутат не имеет отдельных полномочий на представление Верховной Рады.

Депутат, который не занимается защитой прав человека и национальных интересов страны, перестает быть представителем своих избирателей и становится нелегитимным.

Это классическая государственная измена в преступных интересах страны-агрессора. "Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной…, информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ст. 111 Уголовного Кодекса Украины).

Следовательно, уголовное преследование депутатов ОПЗЖ, это в первую очередь тест на существование самого СБУ и самой украинской власти. Это ответы на вопросы. Эффективная ли в Украине власть? Способна ли украинская власть защищать свои интересы и отстаивать интересы украинского народа?

На этом фоне, задействование экс-клоуна Просадохи (Сергей Сивохо - Ред.), в демонстрации так называемой "платформы перемирия", является очередной информационной спецопераций, целью которой является тестирование восприятия граждан Украины на предмет сдачи национальных интересов своей страны.

Все это попытки проверки на прочность терпение украинского народа, национальной правовой системы и работы соответствующих украинских спецслужб. Один из плюсов активизации путинской агентуры в Украине накануне победобесия, это ее "расчехление". К самому началу победобесия, мы будем знать, кто является путинским агентом вражеского влияния, помимо уже известных нам таковых персон.

Через внутреннюю и внешнюю российскую пропаганду, задействованы мощные рычаги информационно-психологического воздействия, в том числе и в виде подобных информационных компаний, как на население самой Украины, так и западных стран, налажено финансирование вражеской агентуры. Украине принудительно навязывается нарратив усмирения жертвы.

Одобрение верхней палатой российского парламента закона о признании украинцев и белорусов "носителями русского языка" без экзамена, для упрощения получения гражданства РФ, дополнительное свидетельство того, что Кремль подготавливает почву для растворения Украины в российском пространстве, и в вопросе уничтожения Украины намерен действовать до пределов своих возможностей.

Опасность функционирования консультационного совета на базе Трехсторонней контактной группы состоит в том, что как это вытекает из п. 1 Решения ТКГ от 11.03.2020 "Основной задачей Совета является…. выработка предложений по проектам политических и правовых решений".

Это означает, что Путин и его окружение через участвующих в этом совете своих марионеток, могут (и естественно будут!) проталкивать именно такие решения, которые им наиболее выгодны в ущерб национальным интересам Украины. Впоследствии, эти решения могут быть инкорпорированы в законодательство Украины. Таким образом, будущий консультативный совет на базе ТКГ станет элементом внешнего управления Украины со стороны страны-агрессора и оккупанта и в преступных интересах страны-агрессора и оккупанта.

Кроме того, страна-агрессор и оккупант Россия, оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Этот фактор вписывается в логику непрямых гибридных действий представителей страны агрессора и оккупанта по уходу от материальной и уголовной ответственности, как по международному, так и национальному праву за колоссальный ущерб, причиненный военной агрессией, оккупацией, за массовые убийства украинцев и продолжающийся на временно оккупированных территориях гибридный геноцид.

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Именно по этим причинам формулировка "внутренний гражданский конфликт" так сладко звучит из уст Путина и подпевающих ему в этом со стороны различных украинских пройдох от политики.

С позиции руководства России, российская агрессия против Украины, это - внутренний конфликт. Ведь для российского руководства ментально не существует Украины и украинского народа.

Россия начинает действовать там, где существуют существенные пробелы в управлении государством. Там где присутствует коррупция и различный криминал. Эти пробелы часто возникают из-за непонимания руководством Украины всей полноты внешних угроз и вызовов, стоящих перед страной.

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