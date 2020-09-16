Германия не сможет ввести санкции против Северного потока-2. Это пустая угроза

В последние дни информпространство наполнено сообщениями о возможном введении санкций против незаконченного газопровода Северный поток-2 в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. В этом контексте СМИ и комментаторы ссылаются на последнее заявление ведущих немецких политиков по всему политическому спектру.

Так может ли Германия и, возможно, весь ЕС ввести санкции против Северного потока-2? Ответ: нет.

Германия и ЕС исповедуют верховенство права. А в случае возможных санкций, всегда должна быть какая-то убедительная юридическая причина и оправдание. Режим санкций применяется в отношении конкретных людей или даже компаний и учреждений, которые имели какую-то связь или участвовали в совершении конкретных незаконных действий.

Вполне понятно, что сам газопровод Северный поток-2 совершенно не имеет никакого отношения к отравлению Навального. В конце концов, Германия введет и обеспечит, насколько это возможно, целенаправленные санкции на уровне ЕС в отношении нескольких конкретных лиц, которые могли участвовать в этом акте.

Поэтому нет смысла дальше рассуждать, действительно ли немцы введут санкции против Северного потока-2.

Немцы прозрели

Однако возникает вопрос, почему именно сейчас на политической сцене Германии так много заявлений против этого трубопровода?

Тому есть несколько причин:

– У немцев уже лопается терпение в отношении России, которая совершила ряд преступных и незаконных действий непосредственно на немецкой территории – убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Хангошвили в Берлине в прошлом году или против немецких общественных институтов (кибератаки на Бундестаг или на канцлера Меркель). Немецкие СМИ также начали писать о том, как немецкие радикалы и экстремисты были связаны с Россией, и как их обучали в России.

– Немцы знают, что Северный поток-2 имеет серьезные, возможно, даже экзистенциальные проблемы, в основном из-за последовательных санкций США против компаний, которые способствуют его строительству.

Большинство западных компаний уже вышли из проекта Северный поток-2. Это не только технологические морские строительные компании, но и финансовые учреждения, которые, например, раньше страховали проект. У самой России нет соответствующих технологий, позволяющих ей быстро закончить строительство трубопровода.

– Кроме того, нынешние цены на газ настолько низкие, что сам проект Северный поток-2 в таких условиях будет убыточным. На него также распространяется недавно обновленная директива ЕС, которая заставляет оператора этого трубопровода резервировать 50% своей мощности для других, хотя и только теоретических перевозчиков. Опять же, уменьшенная вдвое мощность Северного потока-2 только увеличивает цену за единицу транспортировки газа по этому трубопроводу и уменьшает его экономическую жизнеспособность.

– Немцы, возможно, решили, что теперь у них есть возможность отплатить России за все, и таким образом пытаются напугать россиян этими (пустыми) угрозами. Они понимают, насколько критический и символический для Кремля вопрос строительства Северного потока-2. Они, возможно, хотели отплатить Москве за все предыдущие "фолы", на которые они закрывали глаза.

– Это пробуждение очень болезненно для Германии, поскольку ряд государств (США, страны Балтии, Польша, Скандинавия) с самого начала критиковали проект как (гео)политический - такой, который увеличивает зависимость ЕС от поставок российского газа и снижает относительную безопасность стран, через которые идут существующие газопроводы (преимущественно Украина, но также Польша и Беларусь).

Поэтому, речь может идти об определенном запоздалом признании со стороны Германии того, что заинтересованные страны были правы в этом вопросе.

Чем на дольше будет отложено завершение строительства Северного потока-2, тем менее экономически выгодным и необходимым он будет.

В конце концов, строительство этого трубопровода может никогда и не быть завершено, как и предполагалось в 2014 году, когда было подписано соответствующее соглашение о его строительстве. Даже без каких-либо санкций со стороны Германии и ЕС.

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