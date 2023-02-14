Глава МИД Венгрии прилетел в Минск. Зачем? Одна из причин – нужен новый контактер

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прилетел с визитом в Беларусь, власти которой поддерживают войну России против Украины. На первый взгляд – вот она, позиция Венгрии. Дескать, пророссийский политик приехал к союзнику РФ. Такая логика отчасти справедлива.

Но, с другой стороны, есть нюансы.

Во-первых, Венгрия активно выступает с пророссийскими заявлениями и критикой Украины, но в 2022 году не заблокировала ни одного существенного пакета помощи (а могла).

Во-вторых, в условиях кризиса отношений с Брюсселем и сложностей восприятия позиции официального Будапешта, для Венгрии важно нащупать свой функционал в текущем политическом клубке. И тут хорош кейс Турции – страна позиционирует себя, как переговорщика, который в контакте и с Киевом, и с Москвой.

Украино-российское направление занято. Да и в Киеве не слишком склонны доверять венгерским политикам. Значит – надо искать другую нишу.

В-третьих, в европейских столицах наметился трек на "прощупывание" беларуского диктатора Александра Лукашенко в вопросах отдаления от РФ или, как минимум, минимизации своего соучастия в агрессии РФ (естественно, с гарантированным неучастием Вооруженных сил Беларуси в войне). Наконец, тупик давления, связанного с политическим кризисом в Беларуси, вынуждает искать новые подходы и искать точки контактов. США заявили, что оставляют контакты. Швейцария постоянно "на связи". Более того, эту страну попросили вступить в переговоры об освобождении заключенных даже представители беларуской оппозиционерки Светланы Тихановской.

Ну и, наконец, сам Минск подает сигналы что "думает о готовности поговорить". О демократизации речи, естественно, не идет – Лукашенко пытается провернуть комбинацию по своему сценарию. Поэтому и начато "партийное строительство" (читай – строительство партии (партий) власти) и заявлено о создании комиссии по приему политических мигрантов (естественно, с силовиками и пропагандистами в ее составе).

И на этом фоне имеем, что привычные контактеры не подходят: отношения с Польшей вышли на новый виток эскалации. Отношения с Литвой, вероятнее всего, будут восстанавливаться в последнюю очередь при любых сценариях, кроме фантастического – вроде приезда Тихановской "на броневике" в Минск.

Нужен новый контактер. И Венгрия – идеальный вариант.

С одной стороны, шлейф "пророссийскости" оправдывает визит достаточно высокопоставленного чиновника (руководитель МИД). С другой, против такого визита вряд ли выступит Москва. Для официального Минска – это "бальзам на душу": дескать, есть же европейские страны, которые "понимают Лукашенко". Для Будапешта – есть шанс получить новый функционал, который "многое простит" в отношениях с Брюсселем.

Поэтому имеем первый визит. В рамках которого вряд ли будет встреча с Лукашенко (решение о контактах европейским чиновником именно с ним не принято). Но нужные месседжи будут донесены через МИД, консультации проведены. Формально, естественно, будет пресс-релиз о разговорах про дружбу и, например, транспортировке нефти по одноименному нефтепроводу.

И еще перчинка к данному блюду. Сийярто прилетел в столицу Беларуси на военном самолете ВВС Венгрии. На минуту – на самолете страны НАТО в страну, где говорят о натовской угрозе.

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