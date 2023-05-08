Главная иллюзия Запада

Один из главных аргументов западных стратегов: нам нельзя допустить поражения России, потому что она тогда окончательно создаст союз з Китаем против Запада. Поэтому нужно ее заставить пойти на переговоры, выпустить из пасти добычу, но не добивать, а предложить некие "гарантии безопасности" в рамках некоей "новой структуры безопасности".

Контаргументы:

1. До тех пор, пока российский народ не избавился от имперского шовинизма, любит "сильную руку", и уважает силу, Россия будет тяготеть к Китаю по своим ценностям. А это самое фундаментальное, и одолеть это тяготение какими-то поверхностными институциональными, и, тем более, политическими инструментами можно только на какое-то короткое время, и то не факт. Поэтому надеяться тут Западу не на что.

2. Распад России и как империи (по национальному признаку) и как "естественного государства" (по Норту и др.) практически неизбежен в силу множества причин, из которых я, как политэкономист, выделю исчерпание главных источников ренты. Если события и дальше будут развиваться в нынешнем тренде, то в перспективе ближайших 20 лет добыча нефти и газа в Арктике станет попросту нецелесообразной, поскольку упадут цены, а сколько-нибудь дешевые месторождения исчерпаются.

Российские стратеги это знают, поэтому пытались переключить развитие на постиндустриальные отрасли через корейскую модель (ибо никакая другая не совместима со "скрепами" и авторитаризмом). Потерпели оглушительное поражение, а сейчас потеряли еще и необходимый для этого человеческий капитал. Поэтому даже если бы не было этой войны, Россия обречена, и вопрос стоит не в том, с кем захочет дружить могущественная или, хотя бы, стабильная страна, а в том, кто возглавит процесс развала и будет его контролировать: Запад, китайцы, или кто-то другой. Тот, кто отказывается этот процесс видеть и стремится его как-то отложить – проиграет. Если не можешь процесс остановить, его нужно возглавить.

3. В чем может быть предмет переговоров? Западная культура обожает компромиссы, но в данном случае их, к сожалению, нет. Слова Путина о якобы угрозе безопасности, понятные западным лидерам – это прикрытие для агрессии. На самом деле, никаких внешних угроз безопасности России не было, да и сейчас как-то маловато, увы. И гарантии против таких угроз их меньше всего интересуют.

Задача Путина (и любого его преемника до тех пор, пока не случится описанный выше катарсис и развал системы "вертикали власти") – сохранить власть, которая держится на силе, т.е. продемонстрировать силу. А компромисс – это слабость в русской культуре. Т.е. единственный вид "компромисса", который может быть приемлем для России – это закрепление территориальных захватов, "зоны влияния", и пр., что совершенно неприемлемо для Запада, не говоря уже об Украине. Чем раньше попрощаться с такой вредной иллюзией, тем лучше.

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