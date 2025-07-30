Именно от них будет зависеть будущее российско-украинской войны

Главные переговоры идут прямо сейчас в контексте объявленного Трампом "срока в 10–12 дней". И эти переговоры — не с Россией.

США и Китай уже второй день обсуждают торговое соглашение. Переговоры проходят в Стокгольме. Китай представляет вице-премьер Хэ Лифэн, США — министр финансов Скотт Бессент.

Одна из ключевых тем — покупка Китаем российской нефти. Именно от этих переговоров, в частности, будет зависеть дальнейшее введение вторичных санкций Трампа и дальнейшее отношение Китая к российско-украинской войне.

Они также откроют окно для решения других геополитических вопросов между США и Китаем. Перед Пекином стоит сложный выбор — либо обогащаться вместе с Западом за счет торговли, либо вписаться за неадекватного Путина — с малопредсказуемыми последствиями для себя и всего мира.

И я бы не спешил с выводами о позиции Китая. С одной стороны, ослабленная войной Россия — в прямых интересах Китая. Но с другой — именно доступ Китая на западные рынки в свое время стал главным двигателем китайской экономики. И отказаться от этого двигателя Китаю тоже будет очень не просто.

Дополнение: США и Китай в Стокгольме договорились о продлении торгового перемирия на 90 дней.

Значит, геополитические торги между Трампом и Си продолжатся. Вопрос прекращения российско-украинской войны — один из ключевых.

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