Саме від них залежатиме майбутнє російсько-української війни

Головні перемовини тривають прямо зараз у контексті оголошеного Трампом "терміну у 10–12 днів". І ці перемовини – не з Росією.

США та Китай вже другий день обговорюють торговельну угоду. Перемовини відбуваються у Стокгольмі. Китай представляє віцепремʼєр Хе Ліфен, а США – міністр фінансів Скотт Бессент.

Одна з центральних тем – купівля Китаєм російської нафти. Власне від цих перемовин, зокрема, і залежатимуть подальші вторинні санкції Трампа та подальше ставлення Китаю до російсько-української війни.

Вони також відкриють вікно для розв'язання подальших геополітичних питань між США та Китаєм. Вибір перед Пекіном буде складний – або збагачуватися разом із Заходом завдяки торгівлі, або вписатися за неадекватного Путіна – з малозрозумілими наслідками для себе і світу.

І я б не поспішав з висновками щодо позиції Китаю. З одного боку, ослаблена війною Росія – в прямих інтересах Китаю. Але, з іншого боку, саме доступ Китаю на західні ринки свого часу став головним двигуном китайської економіки. І відмовитися від цього двигуна Китаю буде теж дуже не просто.

Доповнення: США та Китай у Стокгольмі домовилися про продовження на 90 днів торгового перемир'я.

Отже, геополітичні торги між Трампом та Сі триватимуть. Питання припинення російсько-української війни – одне з ключових.

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