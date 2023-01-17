Глобальное единение ради мира: как закончить войну в Украине и предотвратить политкризис

Дамы и господа, которые сегодня присутствуют здесь: в Европе, в Швейцарии, в Давосе. Осмотритесь по залу: сколько и каких здесь присутствует людей. Сколько и каких людей примут участие в мероприятиях Всемирного экономического форума в этом году. Главы государств, руководители международных организаций, лидеры бизнесов, ведущие экономисты, общественные деятели, журналисты и ученые.

Люди, оказывающие влияние на народы и индустрии по всему миру. Вас всех объединяет один факт – вы действительно очень влиятельны.

Но есть и то, что разъединяет вас – не все из вас используют это влияние. Или иногда используете его так, что это еще больше разъединяет.

Такой форум, как Давосский экономический форум, существует потому, что все мы глубоко верим в то, что нет такой глобальной проблемы человечества, которую мы не смогли бы решить. У нас хватит энергии и сил.

Вес нашего общего влияния больше веса существующих вызовов.

Но чтобы была сумма, должны быть суммированы все компоненты, и это – глобальное сотрудничество. И тем важнее это понимать именно сейчас, когда агрессия России в Европе ставит перед собой разные вызовы, стоящие перед миром в виде одного полномасштабного кризиса.

Пока человечество стоит перед угрозой краха того мира, которым мы его знаем, к которому мы привыкли. Или к которому мы стремимся.

Какой же будет жизнь в мире, в которой будет позволено наносить удары с танков по атомным электростанциям. Что будет с инфляцией, когда будут разрушаться государственные границы, а целостность стран будет разрушаться только по чьему-либо желанию.

Что будет со стоимостью жизни, когда не миллионы, а десятки миллионов людей будут вынуждены убегать от массового голода и станут беженцами?

Как мир хочет достичь климатической нейтральности, если до сих пор не остановил сожжение российской армией целых городов в Украине? Это то, что Россия делает своей артиллерией, ракетами, иранскими беспилотниками. Вы все прекрасно знаете, что российская агрессия не ограничится украинскими границами. Эта война может пойти дальше, сделав кризис более глобальным, если российский агрессор не проиграет. Другими словами, если вес нашего общего влияния не перевесит агрессию.

Мой муж, президент Украины, в обращении к странам-лидерам G19 предложил формулу того, как мы можем стать мощнее в миротворческой деятельности. Это план из 10-ти пунктов. 10 пунктов о том, как перевесить российскую агрессию, а значит о том, как не допустить объединения существующих региональных и глобальных кризисов в один полномасштабный общемировой кризис.

Эти пункты не сугубо политические, каждый из них имеет ощутимое человеческое измерение. Это измерение родителей, плачущих под реанимационными палатами, где врачи борются за жизнь их раненого ребенка. Или мальчика, семью которого расстреляли в автомобиле оккупанты во время эвакуации. Это измерение фермеров, боящихся вернуться на свои поля, которые заминировали российские оккупанты. Это измерение людей, лишившихся дома и вынужденных искать убежище там, где их могут принять. Прошу вас посмотреть на необходимость остановить это вторжение именно так – глазами людей, жизнь которых была превращена в хаос агрессивными действиями России.

Когда в формуле мира мы говорим о радиационной и ядерной безопасности, мы имеем в виду, что нельзя допустить появления нового Чернобыля. Мы не хотим, чтобы дети где-то в мире были вынуждены учиться, как уберечься от лучевой болезни. Когда мы говорим о продовольственной безопасности, мы имеем в виду, что каждый человек имеет право на еду. Унизительно и против самой природы человека, что в XXI веке где-то возможен массовый голод. Тем более – из-за агрессии какой-то сумасшедшей страны.

Когда мы говорим об энергетической безопасности, имеем в виду, что ни один ребенок в мире не должен делать домашнее задание при свечах, как сейчас приходится делать детям в Украине. Или чтобы ни один врач не должен был делать операцию при свете фонарей, как это было недавно во Львове и Киеве.

Для меня самый болезненный пункт формулы мира – освобождение всех военнопленных и депортированных. Тех тысяч украинцев, которых вывезли в Россию, и которым врут, что никто им не собирается помочь. Они не единственные, кто переживает пытки. Их семьи также переживают пытки неопределенности. Это и о тысячах детей, которых мы должны защитить от разрушения Росией связи с их родным и Родиной, отдавая тысячи украинских детей на незаконное усыновление российским семьям. И это не просто попытка России стереть детям память о том, кто они есть. Это преступление против сути отцовства, против первоначальной связи между матерью и ребенком, отцом и ребенком.

Каждый имеет право на жизнь. Поэтому отдельный пункт формулы мира – вывод российских войск со всей суверенной территории Украины. И таким образом – гарантировать прекращение боевых действий и террора со стороны российских оккупантов против украинцев. Это восстановит силу интернационального права и устава ООН. Чисто с человеческой точки зрения на оккупированных Россией украинских территориях живут миллионы наших людей. Они ждут освобождения. И пока они ждут, миллионы людей вынуждены испытывать страх и репрессии со стороны россиян.

Еще один пункт формулы – справедливость. Это то, к чему стремится достоинство каждого человека, погибшего под завалами собственного дома.

Это то, чего требуют дети и взрослые, потерявшие конечности из-за российских ударов. Каждый из выживших в подвалах Мариуполя, пока город стирали с лица Земли российские снаряды и бомбы. Каждый из тех, кто мечтал о спасении в Буче, скрываясь от русских палачей. Справедливость нужна, что больше никому в мире не пришло в голову, что военные преступления и геноцидная политика могут остаться не наказанными.

Это нужно не только живым и погибшим украинцам. Это нужно всему миру, потому что никто не должен думать, что подобное насилие может снова повториться.

Формула мира не возвращает безопасность только людям. Каждый, кто видел изуродованную и выжженную украинскую землю от российских ударов, сожженные леса, закрытые территории через тысячи мин, понимает, насколько травмированная природа останется следующим поколением.

Сейчас в Украине нет абсолютно безопасных мест и выходных от войны. Все, кто сейчас находится в Украине, каждый день рискуют своей жизнью.

Для России нет табу. Именно сейчас в украинском городе Днепр продолжают разбирать завалы многоэтажного дома, разрушенного российской противокорабельной ракетой. Российские военные запустили ракету, которую создавали, чтобы уничтожать авианосцы, против гражданской инфраструктуры. Сегодня утром было известно о 40-ка жертвах, в то время, когда открылся этот форум – их количество возросло до 43-х. Люди просто были дома в субботу. Это достаточная причина для России, чтобы убивать.

Поэтому девятый пункт формулы мира – о гарантированном недопущении эскалации. И, конечно, должна быть фиксация завершения этой войны. Не для того, чтобы иметь дату для отсчета мирного времени, а потому, что мир не равен перемирию. Чтобы украинцы, которых из-за этой войны разбросало по миру, могли вернуться домой. Чтобы с фронта вернулись родители, матери, сыновья и дочери. Чтобы воссоединились семьи, которых разъединила эта война.

Единение – это то, что возвращает мир.

Есть старая поговорка: если люди сплотятся, смогут двинуть даже гору Тайшань. Мы верим, что мир сплотится ради мира.

Украина уже получила положительные ответы от многих глав государств о сотрудничестве для реализации этой формулы мира.

Этот год может стать годом не политкризиса, о котором все говорят, если он станет годом украинской формулы мира.

Слава Украине!

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