Год президента Зеленского: не сдал Украину России, но провалил кадровую политику

Закінчується перша річниця першої президентської каденції Володимира Зеленського. Час підбивати підсумки.

Найнезадоволенішими мають почувати себе прихильники Петра Порошенка.

Саме вони сьогодні мають радіти, бо їхні очікування рік тому були значно гіршими, ніж та реальність, котру маємо наразі.

Нагадаю, що ці виборці прогнозували:

- Здачу Зеленським суверенітету України (повзання Зеленського на колінах перед Путіним, переорієнтацію курсу з ЄС та НАТО на Кремль, програш війни с Росією, відмову від Криму і Донбасу);

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- Економічну кризу з дефолтом, курс 50 гривень за доллар США, величезну інфляцію, зубожіння населення (економкриза таки є, але навіть прихильники Порошенка не вважають Зеленського її причиною);

- Керівництво країною в інтересах Ігоря Коломойського. Дехто саме ІВК називав "реальним президентом" (заради справедливості вкажемо, що не менш впливовим оліґархом на сьогодні є Ринат Ахметов);

- та багато інших жахів, які не реалізувалися.

Щирі прихильники Зеленського, навпаки, мають бути найрозчарованішими. Адже: - Не настав, обіцяний Зе, "Кінець епохи бідності". Хоча рівень добробуту громадян на лютий місяць 2020 року трохи виріс, а зарплатня в доларах в грудні 2019 року була найвищою за весь час незалежності України, пересічні громадяни все одно незадоволені. Показник ВВП на душу населення України на передостанньому місці в Європі (обігнали лише Молдову); - Весна прийшла, а нікого не посадили. Напевно, "зелені" мали на увазі якусь іншу весну. Чи під словом "посадки" розуміли саджати кущі, а не корупціонерів; Читайте також - Що трапиться, якщо МВФ "спише" борг бідним країнам? І чи потрібно це Україні - Війна на Донбасі не зупинилася, хоча попередніх "бариг" у владі давно немає. Обіцяний і сильно очікуваний українцями мир не настав. Чи не щодня нові трагедії на фронті. Зійтися «посередині» не вдалося; - Деякі "нові обличчя" влади перевершили своєю безпринципністю, нахабністю, брехливістю багатьох представників злочинної та барижної влад. Непередбачувані хаотичні кадрові призначення та звільнення нерідко шокують; - Все виявилося не так однозначно! Моя оцінка першого року Зеленського на посаді 6,5 з 10. Трохи краще, ніж я очікував. Сильно гірше, ніж ті можливості, які мав Зе. Не зміг. Про причини невдачі буде зрозуміло за кілька років. Відзначу лише одну, головну, як на мій погляд, причину. Кадрова політика. Читайте також - Павло Казарін: Дякую карантину Починається другий рік першої президентської каденції Володимира Зеленського. Широко відчинене вікно можливостей перетворилося на напівзачинену кватирку шансів, котру поки що утримують Міжнародний валютний фонд і західні партнери. Поки йдемо по граблях. Але все буде добре. Це точно.

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